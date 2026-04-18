Monaco est fixé. Au terme de la saison régulière d’EuroLeague, la Roca Team a terminé à la 8e place et devra passer par le play-in pour tenter de rejoindre les playoffs. Le premier obstacle se dressera dès le mardi 21 avril à Athènes, face au Panathinaïkos, 7e de saison régulière. Le vainqueur de cette affiche validera directement la 7e place du tableau final, tandis que le perdant aura une seconde chance vendredi 24 avril contre le vainqueur de FC Barcelone – Étoile Rouge de Belgrade.

Monaco n’a plus de filet

La situation est simple pour l’AS Monaco : gagner à Athènes pour s’offrir une série de playoffs contre Valence, ou perdre et devoir rejouer sa survie européenne deux jours plus tard. Le format officiel prévoit en effet que les équipes classées de la 7e à la 10e place disputent un Play-In Showdown, avec un premier match entre le 7e et le 8e pour la 7e place, puis un barrage final entre le perdant de ce duel et le vainqueur du match entre le 9e et le 10e pour décrocher la 8e place.

Pour Monaco, l’équation est donc claire : battre le Panathinaïkos pour éviter une frayeur supplémentaire, ou devoir remettre ça le vendredi 24 avril face au Barça ou à l’Étoile Rouge.

Le tableau complet de la phase finale d’EuroLeague

Le tableau des playoffs est désormais connu.

Les affiches déjà validées en playoffs :

Olympiakos (1er) attend le futur 8e

Valence (2e) attend le futur 7e

Real Madrid (3e) affrontera l’Hapoel Tel-Aviv (6e)

Fenerbahçe Istanbul (4e) affrontera le Zalgiris Kaunas (5e)

Les affiches du play-in :

Panathinaïkos Athènes (7e) – AS Monaco (8e)

FC Barcelone (9e) – Étoile Rouge de Belgrade (10e)

Le vainqueur de Panathinaïkos – Monaco sera la tête de série n°7 et défiera Valence au premier tour. Le perdant retrouvera le vainqueur de Barcelone – Étoile Rouge pour le dernier ticket, celui de tête de série n°8, qui mènera à un duel contre l’Olympiakos.

Des dates déjà connues pour la suite

Le calendrier officiel prévoit les matches de play-in le mardi 21 avril puis le vendredi 24 avril. Les séries de playoffs débuteront ensuite le mardi 28 avril, avant un Final Four programmé à Athènes les 22 et 24 mai.

Pour Monaco, l’objectif est désormais limpide : gagner une fois pour filer en playoffs, ou gagner une deuxième fois après un détour périlleux. Dans tous les cas, le chemin vers le Final Four passera par un gros match à Athènes.