Le Galatasaray affrontera le Fenerbahçe en finale de l’EuroLeague féminine ce dimanche 19 avril à Saragosse, au terme de deux demi-finales maîtrisées par les clubs stambouliotes. Le club de Marine Johannès a dominé Saragosse (63-56), tandis que celui de Gabby Williams et d’Iliana Rupert a écarté Gérone (76-59). Cette affiche opposera donc trois internationales françaises dans le match pour le titre continental.

Marine Johannès a lancé Galatasaray, Fenerbahçe a répondu en patron

Galatasaray a frappé très fort d’entrée face à Saragosse, dans une salle acquise à la cause des Espagnoles. Le club turc menait déjà 24-4 à la fin du premier quart-temps, porté par l’adresse immédiate de Marine Johannès (1,78 m, 31 ans). L’arrière française a terminé avec 16 points sur 4 paniers à 3-points et 4 passes décisives dans cette victoire 63-56, malgré le retour tardif de Saragosse après un retard monté jusqu’à 27 points.

Après la rencontre, Marine Johannès a savouré la qualification : « Je suis heureuse et nous sommes fières de l’équipe. C’était un match difficile, pas facile devant leurs supporters. Nous avons commencé le match de la bonne manière, puis l’autre équipe est revenue, il a fallu rester concentrées et on peut être fières. On a une très bonne alchimie. »

Dans l’autre demi-finale, le Fenerbahçe a pris la mesure de Gérone (76-59) avec sa profondeur d’effectif et sa densité habituelle. Emma Meesseman a encore pesé avec 14 points, 6 rebonds et 6 passes, dans une équipe qui a placé cinq joueuses à 10 points ou plus. Le club turc a surtout fait la différence après un passage plus brouillon en début de match, avec un 16-5 qui a créé l’écart avant la pause.

Le coach Miguel Mendez a insisté sur la dimension collective de la performance : « Mes joueuses ont fait un grand match. Il fallait trouver des solutions offensives et les bonnes joueuses au bon moment. Avec notre défense et notre rotation, nous avons trouvé notre jeu. À la fin, nous avons encore nos chiffres habituels, avec 23 passes décisives et cinq joueuses à 10 points ou plus. C’est comme ça qu’on doit gagner, avec un basket collectif. »

Une finale qui sent la revanche entre Fenerbahçe et Galatasaray

Cette finale d’EuroLeague féminine aura forcément un parfum de revanche. Il y a à peine deux semaines, le Fenerbahçe a dominé le Galatasaray en finale du championnat turc 2025-2026 pour décrocher un 20e titre national, en bouclant la série sur un sweep 3-0. Les deux géants d’Istanbul se retrouvent donc cette fois sur la scène européenne, avec une portée encore plus forte.

La FIBA souligne d’ailleurs que cette affiche est aussi un remake de la finale continentale 2014 entre les deux rivaux stambouliotes. Cette fois, Galatasaray arrivera avec l’élan de sa démonstration initiale contre Saragosse, mais aussi avec une inquiétude autour de Dorka Juhasz, sortie blessée avant la mi-temps de la demi-finale.

Du côté du Fenerbahçe, l’ambition est limpide. Déjà présent pour une quatrième finale en cinq éditions, le club turc vise une nouvelle couronne continentale après avoir encore affiché sa puissance de feu et sa profondeur d’effectif. Avec Gabby Williams, Iliana Rupert, Emma Meesseman et l’apport récent de Breanna Stewart pour ce Final Six, le favori a de quoi imposer un défi immense à Galatasaray.

Trois Françaises pour un trophée européen

Pour le basket français, l’affiche est particulièrement séduisante. Marine Johannès tentera d’offrir le trophée à Galatasaray après avoir été l’étincelle de la demi-finale. En face, Gabby Williams et Iliana Rupert veulent conclure la saison européenne avec le Fenerbahçe, dans une équipe qui avance avec le statut de favorite.