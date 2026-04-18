Passé par la JL Bourg en 2020/21, Codi Miller-McIntyre est entré un peu plus dans l’histoire de l’EuroLeague. Malgré la lourde défaite de l’Étoile Rouge de Belgrade sur le parquet du Real Madrid (103-82) lors de la 38e journée, le meneur américano-bulgare a égalé le record du plus grand nombre de passes décisives sur une seule saison de la compétition.

Un record historique malgré le cauchemar madrilène

La soirée a pourtant viré au fiasco collectif pour le club serbe, largement dominé par le Real Madrid. Sur le plan individuel, Codi Miller-McIntyre n’a pas spécialement brillé au scoring, avec seulement 4 points, mais il a ajouté 7 rebonds et surtout 6 passes décisives.

Ces 6 offrandes lui ont permis d’atteindre le total de 286 passes décisives sur l’ensemble de la saison régulière, soit exactement le total signé par Nick Calathes en 2018-2019. Il ne lui manquait qu’une passe pour dépasser seul cette référence, mais cette égalisation suffit déjà à installer sa saison parmi les plus marquantes de l’histoire moderne de l’EuroLeague.

Il a notamment réalisé un record à 14 passes face à Paris lors de la 36e journée de championnat à l’occasion du succès 94-81 des Serbes.

👀 Codi Miller-McIntyre, bu akşam Paris karşısında acayip bir verimlilikle oynadı: ▪️35 dakika

▪️16 sayı

▪️14 asist

▪️4 ribaund

▪️1 top kaybı! pic.twitter.com/QZH6xKP65R — Eurohoops Türkiye (@EurohoopsTR) April 7, 2026

Une performance à relativiser avec le changement de format

Le parallèle avec l’ancien monégasque demande toutefois à être nuancé. Lors de la saison 2018-2019, le meneur grec avait atteint ses 286 passes décisives en 30 matches. Codi Miller-McIntyre, lui, a eu besoin de 38 rencontres dans le format actuel de l’EuroLeague.

PROFIL JOUEUR Codi MILLER-MCINTYRE Poste(s): Arrière Taille: 191 cm Âge: 31 ans (01/06/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 12,4 #45 REB 4,5 #32 PD 7,5 #1

Cela n’enlève rien à la régularité remarquable du joueur de l’Étoile Rouge. En 38 apparitions, il n’a manqué aucun match et a compilé 12,4 points, 4,5 rebonds et 7,5 passes décisives de moyenne. Il a d’ailleurs terminé meilleur passeur de l’EuroLeague cette saison devant le Français Sylvain Francisco (6,5 passes) tout en dominant aussi la compétition au nombre total de minutes jouées et à la moyenne de temps passé sur le parquet.

Codi Miller-McIntyre au sommet des passeurs de l’EuroLeague

Avec cette marque, Codi Miller-McIntyre rejoint donc Nick Calathes tout en haut du classement historique sur une saison. Derrière eux, on retrouve l’ancien parisien T.J. Shorts.

Top 5 des meilleures saisons à la passe en EuroLeague :

– Nick Calathes (2018-2019) : 286 passes décisives

– Codi Miller-McIntyre (2025-2026) : 286 passes décisives

– Nick Calathes (2019-2020) : 254 passes décisives

– Nick Calathes (2017-2018) : 249 passes décisives

– T.J. Shorts (2024-2025) : 247 passes décisives

Au bout d’une saison pleine, Codi Miller-McIntyre aura donc au moins égalé la référence absolue. Même si le contexte collectif de cette dernière journée a été très amer pour l’Étoile Rouge, le meneur de Belgrade a, lui, validé un accomplissement statistique majeur dans l’histoire de l’EuroLeague.