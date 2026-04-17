En pleine préparation du 1er tour de Playoffs NBA des Spurs face aux Blazers, Victor Wembanyama a récemment accordé une interview au media U.S. ESPN. Le temps de revenir longuement sur ses expériences passées en Chine ou auprès d’Hakeem Olajuwon l’été dernier, mais aussi de confier un petit secret à Malika Andrews.

Interrogé sur ce qu’il aimerait faire lors de l’intersaison, le double All-Star s’est fendu d’une réponse pour le moins inattendue au regard de son gabarit. « Je n’en ai pas encore eu l’occasion, mais j’aimerais vraiment m’entraîner avec une équipe de rugby. Cela permettrait de confronter mon corps à des choses encore inconnues, et de pouvoir les transposer sur un terrain de basket. Ce serait vraiment intéressant. »

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 22 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 24,9 #17 REB 11,4 #5 PD 3,1 #128

Une sortie qui illustre à merveille la volonté du Français de progresser continuellement, et d’ajouter chaque année une corde à son arc. Une approche qui a permis à Wemby de passer un nouveau cap cette saison tout en évitant les blessures.

.@wemby sits down with @malika_andrews to discuss working with Hakeem Olajuwon and monks last summer, the @spurs' playoff ambitions, and what's in store for this offseason 👽 pic.twitter.com/mCm6inWAtx — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 16, 2026

Présent à 65 reprises (finale de NBA Cup comprise) sur les parquets lors de l’exercice 2025-2026, Victor Wembanyama est en course pour le titre de MVP alors que celui de Meilleur Défenseur de l’année semble lui tendre les bras. Le tout en menant les Texans au 2e meilleur bilan de la ligue et à leur première participation à la postseason depuis 2019.

Des Playoffs que le natif du Chesnay, pour sa troisième saison dans la grande ligue, découvrira dimanche lors du Game 1 de la série face à Portland.