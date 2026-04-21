Un pari sur l’avenir malgré un bilan comptable difficile

Les Brooklyn Nets ont officialisé lundi la prolongation de contrat de leur entraîneur principal Jordi Fernandez ainsi que de l’intégralité de son staff technique. Cette décision, prise cette semaine par le propriétaire Joe Tsai et le directeur général Sean Marks, témoigne d’un engagement à long terme envers le technicien espagnol de 43 ans.

Malgré un bilan de 46 victoires pour 118 défaites en deux saisons, les dirigeants des Nets ont choisi de faire confiance à Fernandez. La franchise sort d’une campagne 2025-2026 particulièrement difficile avec seulement 20 victoires pour 62 défaites, terminant 13e de la Conférence Est.

« Jordi est un leader formidable qui, avec son staff, a marqué cette franchise de son empreinte dès son arrivée à Brooklyn », a déclaré Sean Marks dans un communiqué. « Au cours de ses deux premières saisons, Jordi a bâti des fondations solides basées sur le développement des joueurs, un esprit compétitif et une communication honnête. »

Cette prolongation concerne également les neuf assistants de Fernandez, incluant Steve Hetzel, Juwan Howard et Jay Hernandez. Une décision qualifiée de « sans précédent » dans l’histoire de la NBA par les observateurs, tant il est rare de voir une franchise prolonger l’intégralité de son staff technique d’un coup.

The Brooklyn Nets have signed head coach Jordi Fernandez and the entire coaching staff to multiyear contract extensions, sources tell ESPN. This solidifies a long-term commitment for Fernandez after two seasons at the helm. pic.twitter.com/qXTKPSv8Ft — Shams Charania (@ShamsCharania) April 20, 2026

Le développement des jeunes au cœur du projet

Au-delà des résultats, les dirigeants apprécient le travail de fond mené par l’ancien assistant de Sacramento. Les Nets possèdent actuellement l’effectif le plus jeune de la NBA, sans aucun joueur de plus de 29 ans. Des talents comme Noah Clowney (21 ans) et Egor Demin (19 ans) bénéficient directement de l’approche développementale de Fernandez.

Des vétérans comme Michael Porter Jr., Nic Claxton et Day’Ron Sharpe ont également progressé sous sa direction, malgré le contexte de reconstruction. Avec 13 choix du premier tour disponibles sur les sept prochaines années et plus de 30 millions de dollars d’espace salarial, Brooklyn dispose des outils pour rebâtir une équipe compétitive autour de cette philosophie.

Nommé en avril 2024 après quinze ans d’expérience comme assistant en NBA, Fernandez aura désormais l’opportunité de mener à terme cette reconstruction ambitieuse, avec le soutien total de sa direction.