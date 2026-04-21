Le Havre va devoir composer sans son meilleur atout offensif au moment d’aborder l’un des virages les plus sensibles de sa fin de saison. Touché au genou, Ajare Sanni (1,91 m, 26 ans) ne sera pas de la réception de Toulouse ce mardi 21 avril indique Paris Normandie, alors que Le Havre avance désormais seul en tête de la phase 2 de NM1 avec une victoire d’avance sur Fos-sur-Mer qui défiera Les Sables-d’Olonne dans le même temps.

PROFIL JOUEUR Ajare SANNI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 191 cm Âge: 26 ans (24/02/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 17,6 #5 REB 2,3 #244 PD 2,6 #93

Le STB perd son homme fort au plus mauvais moment

Arrivé au Havre il y a trois mois en tant que pigiste médical, l’Américain s’était rapidement imposé comme une pièce maîtresse du collectif havrais. Sur 18 matchs disputés, le combo affiche 17,6 points, 2,3 rebonds et 2,6 passes décisives en 25 minutes de moyenne. Une production qui en a fait l’un des leaders offensifs de l’équipe, capable de faire basculer un match à lui seul. Son impact s’était encore vu récemment, au point d’être mis en lumière après une très grosse prestation face à Tours où il a scoré 33 points.

Son absence change forcément la donne pour le STB. Parce qu’au-delà des chiffres, Le Havre perd un joueur capable de créer du danger en première intention, d’absorber des possessions compliquées et de donner du rythme à l’attaque dans les moments chauds.

5e meilleur marqueur de la 3e division française, il était sur une série de 8 victoires de suite avec son club.

Un leader qui doit désormais assumer son statut

Le contexte rend ce forfait encore plus marquant. Grâce à sa victoire du week-end dernier et au revers de Fos-sur-Mer, Le Havre s’est retrouvé seul leader. Le club normand a donc désormais son destin entre ses mains dans la lutte pour la montée en ELITE 2. Une victoire contre Toulouse rapprocherait encore un peu plus le STB de son objectif, pendant que Fos tentera de rester au contact face aux Sables-d’Olonne.

Sans Ajare Sanni, cette réception de Toulouse ressemble donc à un test grandeur nature. Celui d’une équipe qui n’a plus seulement à courir après la première place, mais à la défendre. Dans ce sprint final, Le Havre va devoir prouver qu’il sait aussi gagner sans son principal détonateur offensif.