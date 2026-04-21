Les Chicago Bulls ont officiellement entamé leur processus de recrutement pour dénicher leur nouveau directeur des opérations basket. Selon Shams Charania d’ESPN, la franchise a reçu l’autorisation d’interviewer plusieurs dirigeants de la ligue, deux semaines après avoir limogé Arturas Karnisovas et Marc Eversley suite à une nouvelle saison sans playoffs.

Six profils expérimentés dans le viseur des Bulls

La liste des candidats reflète la volonté de Chicago de ratisser large après l’échec de l’ère Karnisovas. Matt Lloyd, general manager des Minnesota Timberwolves, figure en tête des prétendants. L’ancien de Chicago (1995-2012) a passé 17 ans dans diverses fonctions au sein de l’organisation avant de rejoindre Orlando puis Minnesota, où il est devenu le bras droit de Tim Connelly.

Dennis Lindsey des Detroit Pistons apporte ses 30 années d’expérience, notamment ses sept saisons comme GM du Utah Jazz. Bryson Graham d’Atlanta, ancien de New Orleans, est reconnu pour son œil aiguisé lors des drafts. Mike Gansey de Cleveland et Dave Telep de San Antonio complètent cette liste de dirigeants aguerris.

Le profil le plus intriguant reste celui d’Austin Brown, co-directeur de la division basket de l’agence CAA. Cet agent respecté représente des stars comme Donovan Mitchell, Cooper Flagg, Trae Young et OG Anunoby. Natif de Chicago, Brown avait déjà été approché par les Bulls en 2020 sous Karnisovas.

Des contraintes importantes pour le futur dirigeant

Le nouveau directeur des opérations devra composer avec des exigences particulières. Michael Reinsdorf, président de la franchise, a clairement indiqué que Billy Donovan resterait l’entraîneur : « Si Billy veut être notre entraîneur et que quelqu’un n’est pas intéressé par cela, alors ce n’est probablement pas le bon candidat. »

Les entretiens devraient débuter cette semaine, avec un objectif d’embauche juste avant ou après le NBA Draft Combine de la mi-mai. L’heureux élu héritera d’un effectif en reconstruction avec jusqu’à 65 millions de dollars d’espace salarial et un choix de loterie pour remodeler l’équipe autour de Josh Giddey et Matas Buzelis.

Cette recherche intervient après six années frustrantes sous Karnisovas, avec une seule qualification en playoffs. Les Bulls espèrent enfin trouver la formule pour sortir de cette médiocrité chronique qui les maintient dans le ventre mou de la NBA depuis près d’une décennie.