Spized s’invite sur BeBasket avec un jeu concours pensé pour les clubs et équipes de basket. À la clé : un pack complet pour habiller un collectif avec 12 maillots Swish, 12 shorts Magic et 12 surmaillots Shooter. L’occasion de mettre en lumière un équipementier allemand qui a fait de la personnalisation sur mesure et de la production rapide sa marque de fabrique. Pour participer, il suffit de remplir le Google Form disponible en hyperlien.

Spized, un équipementier qui mise sur la personnalisation totale

Basée à Cologne, Spized est une entreprise allemande créée en 2019, spécialisée dans la personnalisation à la demande de vêtements de sport. Son idée de départ est simple : permettre aux clubs, associations et équipes de créer des tenues vraiment uniques, avec une qualité professionnelle, sans contraintes de quantité et dans des délais rapides.

Au cœur de son offre, on retrouve un configurateur 3D en ligne qui permet de concevoir soi-même sa tenue. Couleurs, motifs, logos, sponsors, noms, numéros ou encore design global : tout peut être personnalisé directement par l’utilisateur, sans frais supplémentaires.

Avec ce modèle, Spized s’est positionnée à la croisée de la mode sportive, de la technologie digitale et de la personnalisation de masse, avec une offre multisports qui couvre plus de 20 disciplines.

Une fabrication européenne et des délais rapides

Spized met en avant plusieurs arguments forts pour séduire les clubs amateurs et semi-professionnels : une production annoncée en deux semaines, une fabrication 100 % made in Europe, des matières premières venant de Suisse et d’Italie, ainsi qu’une absence de minimum de commande.

Dans un marché où les clubs cherchent souvent à concilier identité visuelle, qualité textile et maîtrise des coûts, cette promesse a permis à la société de prendre de l’ampleur. En 2025, Spized avance un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros et environ 180 000 clients en Europe et aux États-Unis.

Son slogan résume bien sa philosophie : Designed by you – produced by us.

Un jeu concours BeBasket pour équiper une équipe complète

Dans le cadre de cette activation avec BeBasket, Spized met en jeu un pack complet pour une équipe. Le lot comprend 12 maillots Swish, 12 shorts Magic et 12 surmaillots Shooter.

L’opération s’inscrit dans une campagne plus large, avec un jeu concours sur Instagram, un autre sur Facebook et une mise en avant éditoriale sur BeBasket. Pour tenter votre chance, il suffit de remplir le Google Form accessible en hyperlien (voir ci-dessous) dans l’opération.

Au-delà du concours, ce partenariat permet aussi de mettre en avant la proposition de valeur de Spized auprès des clubs de basket français, à la recherche de tenues personnalisées, qualitatives et rapidement livrées.

Une réputation mise en avant par la marque

Spized affiche également une note de 4,9 sur 5 sur 2 310 avis sur Trustpilot. Parmi les retours mis en avant par la marque, ce témoignage illustre la satisfaction de ses clients :

« Merci beaucoup pour l’excellente collaboration et les conseils compétents. La vitesse et la qualité ont été fidèles à vos promesses. Nous sommes très satisfaits et espérons qu’avec que nous pourrons atteindre notre objectif et réaliser la montée en 1ère ligue féminine de basket-ball avec une entreprise de la région. »

Pour les clubs, l’argument est clair : avoir accès à des produits personnalisables à ses couleurs, avec un rendu professionnel et une fabrication européenne.

Comment participer ?

Pour participer au jeu concours BeBasket x Spized, il vous suffit de remplir le Google Form proposé en hyperlien ci-dessous. Le concours peut permettre à une équipe entière de repartir avec un nouveau jeu de tenues, pensé sur un standard professionnel.