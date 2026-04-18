Le Magic torpille les Hornets et valide son ticket pour les Playoffs NBA !

Le Magic a livré une performance exceptionnelle vendredi soir en écrasant les Hornets 121-90 lors du play-in tournament. Cette victoire historique permet aux Floridiens de décrocher la 8ème place à l’Est et d’affronter les Pistons dès dimanche au premier tour des playoffs NBA.

Une domination totale dès l’entame

La rencontre a tourné au cauchemar pour Moussa Diabaté (2 points, 8 rebonds et 3 contres) et Charlotte dès les premières minutes. Orlando a pris les devants après seulement 2 minutes et 15 secondes de jeu et n’a jamais relâché son emprise. À la mi-temps, le Magic menait déjà 68-37, établissant l’avance la plus importante à la pause dans l’histoire du play-in tournament.

Paolo Banchero goes WAY UP for the tough jam 😤 Winner tonight faces DET in Round 1! pic.twitter.com/nZE0AAjPtE — NBA (@NBA) April 18, 2026

Paolo Banchero (2,08 m, 23 ans) a mené la charge avec 25 points, 5 rebonds et 6 assists au compteur, signant une belle réaction après sa performance décevante face aux 76ers mercredi. Franz Wagner (18 points, 7 rebonds, 6 assists), Wendell Carter Jr. (16 points à 6/7 au tir), Desmond Bane (13 points) et Jalen Suggs (12 points) ont tous apporté leur contribution, illustrant la force collective d’Orlando.

LaMelo Ball (2,01 m, 24 ans), tenu en échec en première mi-temps avec seulement 2 points et 3 fautes, a tenté de réagir au troisième acte en inscrivant 21 de ses 23 points de la soirée. Un effort hélas trop tardif pour permettre aux hommes de Charles Lee d’inverser la tendance.

PROFIL JOUEUR Paolo BANCHERO Poste(s): Ailier Fort Taille: 208 cm Âge: 23 ans (12/11/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 22,2 #26 REB 8,3 #30 PD 5,2 #48

Charlotte prolonge sa disette historique

Cette défaite de 31 points, la plus lourde jamais enregistrée dans un match de play-in, prolonge la série noire des Hornets. La franchise de Caroline du Nord n’a plus participé aux playoffs NBA depuis 2016 et affiche désormais la plus longue disette encours au sein de la ligue avec 10 saisons consécutives sans post season.

« Évidemment, ça fait très mal, mais je pense que ce ne sont que des leçons d’apprentissage », confiait LaMelo Ball au sortir de la rencontre. « Tu vis, tu apprends, tu évolues et tu passes à autre chose. » Miles Bridges, qui détient le record du joueur actif avec le plus de matchs joués sans apparition en playoffs, a ajouté 15 points dans cette défaite amère.

Les coéquipiers de Noah Penda (4 points en 6 minutes), éliminés au premier tour lors des deux dernières saisons, retrouvent les playoffs avec l’ambition de franchir enfin un cap.

Le Magic n’a plus remporté la moindre série depuis 2010, mais cette performance collective de haut niveau pourrait bien les remettre en selle. Le Game 1 contre Detroit aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi (0h30).