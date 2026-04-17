C’est le genre de résultats qui va à contre-courant des dynamiques. Alors que Dijon restait sur 5 défaites consécutives, et que Boulazac avait gagné 5 de ses 7 derniers matchs dont l’ASVEL ou Strasbourg, ce sont bien les Bourguignons qui l’ont emporté ce vendredi 17 avril à domicile, dans un match rythmé par les fautes (58 en tout).

Un véritable sursaut d’orgueil, après la claque reçue à Cholet la semaine dernière (111-74), et la sanction de Quentin Losser (4 matchs de suspension ferme) apprise juste avant le début du match. Et surtout, une victoire qui compte alors que les deux équipes sont en concurrence pour tenter d’accrocher le play-in.

Boulazac perd du terrain et Hugo Robineau inquiète…

Il y avait en effet deux victoires d’écart entre le 11e Boulazac et le 12e Dijon avant le match. Quelques heures plus tard, le classement est le même, mais il n’y en a plus qu’une. En ouverture de cette 27e journée, ce résultat arrange bien Chalon et Nancy, qui peuvent s’accrocher avec un peu plus de sécurité à leurs 9e et 10e places, en voyant leurs poursuivants ralentir.

Par la voix de son Président Laurent Serres il y a quelques jours, le promu Boulazac avait assumé son objectif play-in, maintenant que le maintien est assuré. « On a compris que les play-in étaient à la portée de l’équipe… Les ambitions sportives ont évolué mais on devait le garder pour nous. » Il va falloir cravacher encore plus.

Ce soir, l’équipe manquait notamment Antoine Eïto (blessé à l’entraînement) et Ousman Krubally (suspendu), deux absences qui ont pesé. La recrue Zeke Moore a pourtant marqué 21 points en 27 minutes, tandis que les autres américains Tony Snell et Angelo Warner ont tous les deux scoré 15 unités. Cerise sur le gâteau, le lauréat du Joueur du mois de mars en Betclic ÉLITE Hugo Robineau s’est blessé de manière inquiétante après seulement six minutes sur le parquet…

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Dijon rebondit

En face, l’orgueil dijonnais était encore plus fort. « Mon staff et moi, on tient à s’excuser par rapport à la prestation…On était encore en effectif réduit, mais ce n’est pas une excuse… Mentalement, les joueurs ont lâché. On n’a pas d’excuse par rapport à cela » avait déclaré Laurent Legname au Bien Public après le -37 à Cholet. Un énième coup de gueule dans cette saison qui a cette fois fonctionné.

Dès l’entame, ses joueurs ont commencé très fort avec un écart de +12 à la fin du premier quart (29-17), grâce notamment à un Jordan Barnett qui commençait fort (21 points, 9 rebonds au final). Les joueurs de la JDA se sont échangés 24 passes décisives, secteur où ils sont leaders du championnat. En dehors de Barnett, cinq autres joueurs terminent avec plus de 10 points, dont un duo Hrovat-Bibbins à 18 et 17 points.

C’était tout simplement un festival offensif, avec une nouvelle sortie au-delà des 100 points. Une performance qu’il sera difficile de reproduire lors des deux prochains matchs contre Nanterre et Bourg, mais peut-être davantage dans la dernière journée chez Le Portel.