La Commission Juridique, de Discipline et des Règlements (CJDR) de la Ligue Nationale de Basket s’est réunie ce jeudi 16 avril, pour juger notamment l’incident entre Monaco et Dijon il y a un peu moins de deux semaines (le 5 avril). Et la CJDR n’a pas eu la main légère. Dans un préambule au ton particulièrement ferme, la Ligue a tenu à rappeler aux joueurs et aux dirigeants leur devoir d’exemplarité, et que chaque dérapage entache directement l’image du basket français. Un avertissement solennel qui se traduit par des sanctions décidées dans les dossiers à l’ordre du jour.

Quentin Losser (2,02 m, 26 ans) et Juhann Begarin (1,96 m, 23 ans), principaux acteurs de la bagarre, attendaient leurs sanctions. Le premier pour avoir mis les mains au visage du second lors d’une échauffourée au rebond, le second pour lui avoir infligé un coup de poing pleine face, qui a mis Losser en sang, et lui a provoqué un long arrêt de travail.

L'altercation Begarin/Losser depuis le début vu que @DAZN_FR n'est pas capable de mettre l'action entière.

Ça change tout le narratif maintenant. pic.twitter.com/Hzgu2NNW0C — Douslèt du 97 🍭 (@Douslet97) April 5, 2026

7 et 4 matchs fermes

La LNB a donc tranché : 7 matchs de suspension ferme pour Juhann Begarin pour « Brutalité avec incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours. » Ayant déjà purgé une rencontre par mesure conservatoire, l’international français manquera toute la fin de saison régulière, incluant les chocs contre l’ASVEL et Paris, mais surtout les deux premières manches des quarts de finale des Playoffs. Une absence malvenue alors que la Roca Team est déjà décimée par les blessures et les départs depuis quelques semaines. Cette suspension ne s’applique en revanche pas en EuroLeague, où Begarin est actuellement en train de disputer la dernière journée de saison régulière, avant le play-in, ni à la Coupe de France.

Ce dernier s’était excusé sur les réseaux sociaux après l’incident : « Je tiens sincèrement à présenter mes excuses à Quentin Losser, sa famille et la JDA Dijon Basket pour mon geste pendant le match. Ce sont des images et un comportement qu’on ne doit voir nulle part et encore moins sur un terrain de basket. Je suis désolé. »

Et enfin, 4 matchs de suspension ferme pour Quentin Losser pour « Brutalité n’occasionnant pas d’incapacité temporaire de travail. » Après avoir manqué le déplacement à Cholet à cause de son ITT mais aussi d’une suspension provisoire, l’intérieur dijonnais devra encore rester en tribune pour les trois prochaines échéances de la JDA contre Boulazac, Nanterre et Bourg. Il sera théoriquement de retour pour la 30e et dernière journée au Portel. Ces absences répétées pourraient peser lourd alors que la JDA, déjà mal en point, n’a qu’une maigre chance d’accrocher le play-in.