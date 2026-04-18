Oscar Schmidt s’est éteint ce vendredi 17 avril 2026, a annoncé la Fédération brésilienne de basketball (CBB). Avec lui disparaît bien plus qu’un immense joueur : une idée du basket, une fidélité, une obsession du tir et du jeu pur. Surnommé “Mão Santa”, la Main sacrée, l’arrière/ailier brésilien aura traversé les époques sans jamais trahir ce qui le définissait : marquer, encore et toujours, avec une grâce presque irréelle.

Há atletas que marcam época. Outros, que marcam gerações. E há aqueles que se tornam eternos, não apenas pelos números, mas pelo significado. Oscar Schmidt pertence a essa última categoria. O maior jogador da história do basquete brasileiro despede-se como um símbolo absoluto do… pic.twitter.com/kRNEd0Uh0O — Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) April 17, 2026

Le communiqué poignant de la fédération brésilienne

Dans un communiqué chargé d’émotion, la Confédération brésilienne de basket-ball (CBB) a rendu un hommage puissant à Oscar Schmidt (qui avait été atteint d’un cancer du cerveau au début des années 2010), figure éternelle du sport mondial :

« Il y a des athlètes qui marquent une époque. D’autres, qui marquent des générations. Et il y a ceux qui deviennent éternels, non seulement par leurs chiffres, mais par leur signification. Oscar Schmidt appartient à cette dernière catégorie. »

La fédération brésilienne évoque « le plus grand joueur de l’histoire du basket brésilien », rappelant une carrière hors normes, marquée par cinq Jeux olympiques, plus de 1 000 points inscrits et des performances mythiques comme ses 55 points à Séoul en 1988.

Elle souligne également son rôle dans « l’une des plus grandes victoires du sport brésilien » avec le sacre aux Jeux panaméricains 1987 face aux États-Unis.

La CBB insiste sur ce qui a façonné sa légende :

« Il a fait du tir un art, et de la dévotion un exemple. Il a refusé la NBA pour continuer à défendre la sélection brésilienne, montrant au monde la grandeur de son engagement pour son pays. »

Au-delà du joueur, l’homme est également salué : « En dehors des terrains, Oscar était plus qu’un athlète. Il était un père, un exemple, une référence. »

Et la conclusion, à l’image de l’empreinte laissée par la “Main sacrée”, résonne comme une évidence :

« Sa mort met fin à une époque. Mais sa grandeur demeure. Parce que les légendes ne s’en vont pas. Elles restent — dans chaque tir, chaque souvenir, chaque histoire racontée. Oscar Schmidt est éternel. »

Une légende du scoring mondial, hors du temps

Il y a des statistiques qui racontent une carrière. Et puis il y a celles qui racontent une légende.

49 973 points inscrits au fil d’une carrière longue de près de trois décennies. 1 093 points en Jeux olympiques, record absolu. Des moyennes qui défient l’entendement, comme ces 42,3 points par match lors des Jeux de Séoul en 1988, ou ces 55 points infligés à l’Espagne, performance mythique restée gravée dans l’histoire.

Oscar Schmidt n’était pas seulement un scoreur. Il était une obsession du panier. Un joueur capable de faire basculer un match seul, comme lors de la finale des Jeux panaméricains 1987, où ses 46 points ont terrassé les États-Unis de David Robinson et Danny Manning.

À chaque époque son génie. Le sien était offensif, instinctif, insatiable.

Le choix du cœur plutôt que la NBA

Drafté en 1984 par les Nets du New Jersey, Oscar Schmidt n’a pourtant jamais joué en NBA. Un paradoxe pour un joueur de ce calibre. Un choix aussi.

À une époque où les joueurs NBA ne pouvaient pas disputer les Jeux olympiques, il décide de rester fidèle au Brésil. Une décision rare, presque inconcevable aujourd’hui.

« L’équipe nationale n’a pas de prix. C’est de la fierté, c’est pour ça qu’on vit », expliquait-il.

Ce renoncement n’a jamais été un regret. Il a forgé sa légende. Celle d’un joueur qui a préféré représenter son pays plutôt que poursuivre une carrière américaine, sans jamais perdre en grandeur.

Une carrière interminable, une adresse éternelle

Oscar Schmidt a joué jusqu’à 45 ans. Une longévité exceptionnelle, rendue possible par un talent hors normes et une éthique de travail hors du commun.

Capable de scorer à tous les âges, de toutes les positions, il était l’un des premiers grands spécialistes du tir longue distance à l’échelle mondiale. Avant que le tir à 3-points ne devienne une norme, lui en avait déjà fait un art.

Son passage en Italie et en Espagne a également marqué les esprits, avec notamment le record de points inscrits par un joueur étranger dans le championnat italien.

Partout, il laissait la même trace : celle d’un scoreur inarrêtable.

Un héritage immortel dans l’histoire du basket

Intronisé au Hall of Fame de la FIBA en 2010 puis au Basketball Hall of Fame en 2013, Oscar Schmidt appartient à cette catégorie rare de joueurs qui dépassent leur époque.

Il n’a jamais remporté les plus grands titres internationaux. Le Brésil n’a jamais atteint les sommets mondiaux durant ses années. Mais cela n’a jamais entaché son aura.

Parce que certains joueurs marquent l’histoire par les trophées. D’autres par ce qu’ils incarnent.

Oscar Schmidt était de ceux-là.

Un joueur capable d’imaginer mettre « un point par minute », d’assumer sa démesure, et surtout de la rendre crédible sur le terrain.

Le basket perd un artiste, le monde garde une légende

Il restera comme l’un des plus grands scoreurs de tous les temps. Comme un pionnier du tir moderne. Comme un symbole de fidélité et de passion.

Et surtout comme un joueur que l’on ne pourra jamais vraiment comparer.

Parce qu’Oscar Schmidt n’était pas seulement une légende.

Il était unique.