Alors que l’Olimpia Milan vient d’enchaîner une quatrième saison consécutive sans playoffs en EuroLeague, l’heure est à la reconstruction pour le club dirigé par le groupe Armani.

Pour retrouver les sommets européens, les dirigeants milanais rêvent d’un coup d’éclat : rapatrier Simone Fontecchio (2,03 m, 30 ans), actuel ailier du Miami Heat et seul représentant italien en NBA. Selon la Gazzetta Dello Sport, il est la cible prioritaire pour renforcer un effectif en quête de leadership national et de talent pur.

La Gazzetta dello Sport: Olimpia Milano, il sogno è Simone Fontecchio https://t.co/PDkJ6HLjD7 — Sportando Italia (@SportandoIT) April 17, 2026

Un dossier aux multiples obstacles

L’opération séduction lancée par Milan ressemble toutefois à un véritable parcours du combattant. Plusieurs facteurs compliquent grandement un éventuel retour au pays, à commencer par la priorité donnée à la NBA par Fontecchio. Agent libre sans restriction cet été, Simone Fontecchio a clairement exprimé son souhait de rester à Miami. « Je ne veux pas déménager à nouveau avec ma famille », a-t-il déclaré lors de ses entretiens de fin de saison. Outre celles du Heat, l’Italien serait par ailleurs sur les tablettes de deux autres franchises.

PROFIL JOUEUR Simone FONTECCHIO Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 30 ans (09/12/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 8,6 #260 REB 3 #304 PD 1,4 #329

Le vrai frein de l’opération reste financier. Le contrat actuel de l’Italien s’élève à environ 8 millions de dollars bruts. Si Milan est prêt à un effort financier exceptionnel pour en faire son ambassadeur, les émoluments proposés resteraient inférieurs aux standards NBA. Le temps joue en plus de cela en la défaveur de l’Olimpia, avec une construction d’effectif qui doit être réalisée le plus tôt possible, tandis que le marché NBA ne s’ouvrira que début juillet.

Fontecchio a d’ailleurs déjà annoncé qu’il ferait l’impasse sur l’équipe nationale en juillet, pour se concentrer sur son avenir contractuel. Malgré ces obstacles, Milan compte sur le lien fort entre le joueur et le coach italien pour tenter de faire pencher la balance en cas d’absence d’offre satisfaisante aux États-Unis.

Jaylen Hoard, l’autre priorité milanaise

Milan ne se contente pas de ce rêve américain et s’active déjà sur d’autres dossiers d’envergure pour muscler son secteur intérieur. Comme nous l’évoquions récemment, le profil de l’international français Jaylen Hoard (2,04 m, 27 ans) est très sérieusement étudié par l’état-major italien.

Auteur d’une saison dominante avec le Maccabi Tel-Aviv (12 points et 7 rebonds de moyenne en EuroLeague), l’intérieur tricolore dispose d’une clause de sortie activable cet été malgré un contrat courant jusqu’en 2028. Ce profil mobile et vertical correspond parfaitement à la stratégie de Milan, qui cherche des joueurs à fort impact physique pour entourer ses cadres. Le club lombard semble bien décidé à frapper fort pour retrouver son rang sur la scène continentale.