Le verdict des chiffres est tombé. La saison régulière NBA version 2025/26 officiellement terminée, les audiences TV ont été publiées. La NBA a déjà communiqué il y a quelques jours sur l’audience globale de la saison, qui fut la plus regardée aux États-Unis depuis… 24 ans, avec plus de 170 millions de personnes ayant regardé les matchs. Ce qui représente une augmentation de… 86% par rapport à la saison dernière, toujours selon la NBA.

Les diffuseurs se sont multipliés depuis le nouvel accord télévisuel, avec une répartition entre ABC/ESPN, Amazon Prime Video, NBC/Peacock et NBA TV. Et les audiences internationales ne sont elles même pas encore sorties.

OKC-Spurs en tête, devant les gros marchés

Mais depuis, c’est le détail des matchs les plus vus qui a été publié par le média spécialisé Sports Media Watch, en se basant sur les chiffres de Nielsen et Adobe Analytics, les références dans le domaine. Et le match le plus vu de cette saison régulière 2025/26 n’est autre que l’affiche de Noël entre le Oklahoma City Thunder et les San Antonio Spurs (victoire 102-117 des Spurs à l’extérieur), qui a fait exploser les compteurs avec une moyenne de 6,7 millions de téléspectateurs et un pic d’audience à 8 millions.

Le duel entre les champions en titre et l’équipe montante de la ligue a relégué les traditionnels chocs des gros marchés au second plan. Deux autres rencontres de Noël complètent le podium : le Knicks-Cavaliers au Madison Square Garden avec 6,37 millions de téléspectateurs, et le Mavericks-Warriors avec 6,11 millions.

Avant le début des Playoffs, petit zoom sur les audiences NBA cette saison aux US. Voici les matchs de régulière les plus regardés en 2025-26 selon @paulsen_smw : 🔸 OKC – Spurs à Noël : 6,7M

🔸 Knicks – Cavs à Noël : 6,3M

🔸 Warriors – Mavs à Noël : 6,1M

🔸 OKC – Rockets… pic.twitter.com/pdE9VYre1Q — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2026

Une bonne nouvelle pour la suite

Si ce match a captivé l’Amérique (et au-delà), c’est aussi parce qu’il opposait deux des joueurs les plus dominants de la saison, le MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans), qui devient une figure de fascination aux États-Unis, comme le prouvent les ventes de maillots. Avec respectivement 22 et 19 points, ils n’ont pourtant pas dominé les débats. Mais cette affiche Spurs-Thunder est devenue une vraie rivalité au cours de la saison, l’équipe de Wembanyama dominant les débats avec 3 victoires en 4 matchs, en attendant un éventuel dernier duel en playoffs…

Le succès d’audience s’explique aussi par un choix stratégique de programmation. Placé dans le créneau très convoité de 14h30 (heure de l’Est), le match a bénéficié d’une rampe de lancement idéale après le Knicks-Cavaliers de 12h00, tout en évitant la confrontation avec la NFL en soirée.

Pour la NBA, ce record est une bénédiction. Il prouve que la ligue peut prospérer sur ses propres talents émergents, sans dépendre exclusivement de la longévité de LeBron James ou de Stephen Curry. En voyant une affiche entre deux petits marchés et deux joueurs internationaux, Adam Silver et les diffuseurs ont reçu la confirmation que le produit basket est plus international et diversifié que jamais.