Ce dimanche 19 avril, face au Paris Basketball, Noah Locke (1,92 m, 26 ans) conclura un intérim assuré d’une main de maître sous les couleurs de Cholet. Arrivé pour pallier l’absence de DeAndre Gholston, le natif du Maryland aura marqué les esprits en un temps record, s’imposant comme l’une des gâchettes les plus redoutables de la Betclic ELITE.

PROFIL JOUEUR Noah LOCKE Poste(s): Arrière Taille: 192 cm Âge: 26 ans (10/05/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 14,2 #18 REB 2,6 #125 PD 1,6 #102

65,5% à 3-points !

Sur les cinq rencontres auxquelles il a participé, l’arrière américain a affiché une adresse effrayante : 65,5% de moyenne ! Au moment de dire faire le bilan chez nos confrères de Ouest-France, Noah Locke est resté modeste sur son succès presque immédiat. « Ce sont mes qualités. Il y a le mental, la préparation. Et puis mes coéquipiers ont su m’offrir beaucoup de bonnes situations. »

Forcément, un tel profil attise les convoitises pour la fin de saison. Comme nous vous l’évoquions récemment, Orléans tente un gros coup en cherchant à attirer Locke pour les playoffs, afin de remplacer le meneur Marek Klassen. Le club du Loiret voit en lui l’électrochoc nécessaire pour valider ses ambitions de montée.

Pourtant, malgré cet intérêt marqué, aucun accord n’a été conclu à ce jour. L’intéressé a été très clair sur sa situation actuelle : « Je n’ai signé nulle part, en tout cas. On verra ». Si l’idée d’un challenge pour une accession pourrait peser, le joueur semble vouloir garder toutes les portes ouvertes.

Un avenir en suspens et la porte ouverte à CB

Après une saison éprouvante marquée par des passages en Hongrie, en Allemagne et un départ précipité d’Israël, Noah Locke ressent le besoin de souffler. « Il va falloir que je réfléchisse. […] Je dois prendre le temps de me poser », a-t-il confié, précisant qu’il n’est pas encore l’heure de décider de sa future destination.

Cependant, un retour à la Meilleraie pour l’exercice 2026-2027 est loin d’être une utopie. Le club choletais a déjà manifesté son intérêt pour conserver un joueur, dont l’éthique de travail a fait l’unanimité. Le joueur lui-même confirme des discussions avec le staff et le coach : « Ils m’ont fait part de leur intérêt. Mais je ne peux rien dire de définitif ».

En attendant de trancher pour son futur, Noah Locke aura à cœur d’offrir un dernier récital face à l’armada parisienne, histoire de soigner encore un peu plus sa cote sur le marché européen.