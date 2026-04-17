Draft WNBA 2026 : une audience en hausse et une exposition grandissante !

La WNBA Draft 2026 marque un tournant pour la ligue. Avec des audiences en forte hausse et des profils très attendus comme la 1st pick Azzi Fudd, l’événement a confirmé que le basket américain féminin continue de changer de dimension, aussi bien sur le terrain que médiatiquement.

Selon ESPN, la dernière Draft est tout simplement la deuxième plus suivie de l’histoire de la WNBA. En moyenne, 1,5 million de téléspectateurs ont assisté à l’évènement, soit une hausse de 20 % sur un an, avec un pic à 1,8 million.

Des chiffres qui illustrent une tendance forte : la WNBA attire de plus en plus, portée par une nouvelle génération de joueuses stars et une exposition médiatique en nette progression.

Une draft riche en talents… et en storytelling

Au-delà des chiffres, cette Draft 2026 a aussi brillé par ses histoires. Les championnes NCAA d’UCLA ont été particulièrement mises en lumière avec trois joueuses sélectionnées coup sur coup au premier tour : Lauren Betts, Gabriela Jaquez et Kiki Rice.

BACK-TO-BACK NO. 1 OVERALL PICKS FROM UCONN 😤 Azzi Fudd reunites with Paige Bueckers in Dallas 🤠 pic.twitter.com/EJalunui7E — Yahoo Sports (@YahooSports) April 13, 2026

Mais l’un des feuilletons les plus suivis reste celui autour d’Azzi Fudd, qui retrouve à Dallas son ancienne coéquipière à UConn, Paige Bueckers. Les deux joueuses, déjà très médiatisées, vont désormais partager le même vestiaire chez les Wings, un élément qui renforce encore l’attractivité de la franchise.

Une polémique autour de Cathy Engelbert

La soirée n’a pas été totalement lisse pour la ligue. La commissaire Cathy Engelbert s’est retrouvée au cœur d’une polémique après une réponse jugée maladroite à une question sur son avenir à la tête de la ligue.

« Je trouve ça drôle que tout le monde soit focalisé sur moi, alors qu’il faudrait se concentrer sur les centaines de femmes incroyables qui font tourner cette ligue |…]. Je me demande d’ailleurs si vous auriez posé la même question à un homme. », a-t-elle déclaré, suscitant des réactions négatives sur les réseaux sociaux. Un épisode qui n’a toutefois pas éclipsé la réussite globale de l’événement.

“I wonder whether you would ask that of a man." 👀 Cathy Engelbert’s response to the question of how much longer she anticipates being the WNBA’s commissioner 😳 pic.twitter.com/7FZ3Yxgq7w — Yahoo Sports (@YahooSports) April 13, 2026

Un signal fort pour l’avenir de la WNBA

Entre audiences en hausse, talents émergents et storytelling puissant, cette Draft 2026 apparaît comme une vraie réussite pour la WNBA. La ligue continue de capitaliser sur sa dynamique récente et confirme qu’elle s’installe durablement dans le paysage sportif majeur.