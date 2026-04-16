D’après ESPN, A’ja Wilson aurait accepté un deal supermax de trois ans et 5 millions de dollars pour rester à Las Vegas, soit le plus gros contrat jamais signé dans l’histoire de la WNBA. A des années lumière du deal de deux ans et 398 000 dollars (!) paraphé en 2022, qui faisait déjà d’elle à l’époque, la joueuse la mieux payée de la ligue.

Entièrement garanti, ce nouvel accord a été négocié par son agente Jade-Li English (Klutch Sports Group) et vient sécuriser l’avenir de la franchise autour de sa superstar. À 29 ans, Wilson continue de s’imposer comme la joueuse la plus dominante de sa génération, avec un palmarès déjà exceptionnel composé notamment de 4 trophées de MVP (2020, 2022, 2024 et 2025) et de 3 titres de champion WNBA (2022, 2023 et 2025).

A'ja Wilson, the WNBA's first ever four-time MVP, is signing a three-year, $5 million supermax contract to return to the Las Vegas Aces, sources tell me and @Andraya_Carter. The deal, which is the largest in WNBA history to date and fully guaranteed, was negotiated by Jade-Li… pic.twitter.com/xSJhkHOvId — Shams Charania (@ShamsCharania) April 15, 2026

Choisie en première position de la Draft WNBA 2018, A’ja Wilson a transformé les Aces en véritable place forte de la ligue, portée par un noyau stable et performant. La prolongation de la compagne de Bam Adebayo s’inscrit dans cette logique de continuité, Las Vegas sécurisant sa pierre angulaire pour continuer de briller à moyen terme.

Sur le plan sportif, ses performances parlent pour elle avec encore plus de 23 points et 10 rebonds de moyenne la saison passée, tout en dominant également les débats en défense.

Las Vegas affiche ses ambitions pour l’avenir

En prolongeant à Las Vegas, A’ja Wilson confirme aussi son attachement à la franchise et à son projet. Leader sur et en dehors du terrain, elle incarne l’identité des Aces, aussi bien par ses exploits que par son influence dans le vestiaire.

Dans un contexte de free agency très actif, conserver une joueuse de ce calibre était une priorité absolue pour Las Vegas. Avec cette signature, les Aces envoient un message clair : les protégées de Becky Hammon entendent bien rester au sommet de la WNBA dans les années à venir.