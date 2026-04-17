AS Monaco 105-85 Hapoël Tel-Aviv

L’AS Monaco était déjà assurée de participer au play-in avant cette 38e et dernière journée de saison régulière, mais elle ne savait pas encore à quel tour. C’est désormais officiel. La Roca Team n’aura pas une mais deux chances de qualification en playoffs, puisqu’elle terminera en 8e position, grâce à la victoire dans le même temps du Panathinaïkos. Le club grec sera leur adversaire dans ce premier tour de play-in, pour lequel ils devront se déplacer à Athènes. Ils se sont assurés ce luxe de cette double-chance avec une victoire impressionnante de 20 points contre l’Hapoël Tel-Aviv, avec notamment un Jaron Blossomgame qui a battu tous ses records (30 points).

Après avoir reposé ses cadres contre Bourg pour se préparer à ce match décisif, le coach Manuchar Markoishvili n’a une nouvelle fois pu compter que sur 8 joueurs à cause de la rechute de Nikola Mirotic. Mais pas de soucis pour le technicien géorgien, qui a désormais un bilan de 6-2 depuis sa prise de fonction.

« On fait des bonnes choses avec coach Manu, c’est super de l’avoir » a confirmé auprès de l’EuroLeague TV Jaron Blossomgame, héros du soir quelques jours après avoir annoncé que ce serait sa dernière saison sur le Rocher. « On a bien joué, parce qu’on savait à quel point ce match était important. L’objectif était d’arriver au play-in avec une belle dynamique, et on a gagné nos trois derniers matchs avec du beau basket… On est une équipe très dangereuse, on a faim, et on connaît le niveau qu’on peut avoir. »

Les Monégasques ont encore été remarquables d’intensité au vu du contexte d’effectif. Ils n’ont encaissé que 41 points en première période et 44 en seconde, face à une équipe du Top 6 qui n’était certes pas dans un bon jour. Tout le monde a contribué en plus de Blossomgame, avec un Mike James des grands soirs de retour (20 points, 7 passes décisives), un Matthew Strazel proche du double-double (11 points, 9 passes décisives), et un duo Theis-Diallo à 22 points et 13 rebonds cumulés. Les Monégasques ont très vite pris l’avantage et ne l’ont plus jamais lâché face à des Israéliens désabusés.

De quoi s’offrir le droit de jouer un premier match de play-in 7-8 chez le Panathinaïkos mardi prochain, et un deuxième en cas de défaite, face au vainqueur du play-in 9-10 (Étoile Rouge contre Barcelone) vendredi prochain. Soit… la veille de la finale de la Coupe de France à Bercy.

Zalgiris Kaunas 85-79 Paris Basketball

La fête était belle à la Žalgiris Arena ce vendredi 17 avril. Avec une 39e soirée d’affilée à guichets fermés et quasiment 15 000 spectateurs pour les soutenir, le club lituanien a triomphé une dernière fois du Paris Basketball, comme à l’aller à Paris. Ce dernier succès leur permet d’accrocher le Top 6 de l’EuroLeague synonyme de qualification directe en playoffs, pour la première saison du coach rookie Tomas Masiulis.

Ils vont donc continuer leur saison en playoffs, au contraire de Paris. Tout comme l’ASVEL, les Parisiens terminent leur saison d’EuroLeague par une défaite, même s’ils ont obtenu quasiment le double de victoires de leurs compatriotes (15 contre 8). Ils finissent à la 16e place, huit places plus bas que la saison dernière (8e), et avec un pourcentage de victoires de 39% (contre 56% la saison dernière).

L’équipe parisienne aura montré un meilleur visage depuis l’arrivée au coaching de Julius Thomas, qui a mené les siens deux fois vers la plus large victoire de leur histoire en EuroLeague. Ce soir en revanche — face à un Sylvain Francisco qui avait à cœur de prouver contre son ancienne équipe (19 tirs tentés pour 21 points) mais surtout un Moses Wright exceptionnel (16 points, 18 rebonds pour… 43 d’évaluation) — il n’y a pas de victoire au bout.

Les Parisiens échouent à six petits points, après avoir mené au score en première période, et s’être accrochés ensuite. Les Américains Justin Robinson et Lamar Stevens signent 21 d’évaluation, tandis que Nadir Hifi termine avec 14 points, mais… 4 d’évaluation. « On a arrêté de partager la balle, moi le premier, je dois faire plus de passes à mes coéquipiers » expliquait-il à la mi-temps au micro de l’EuroLeague TV. Il faut dire que même quand il essayait de faire une passe, il marquait sans faire exprès…