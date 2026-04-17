Alors que la NBA entre dans sa période de remise des trophées individuels, Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) a d’ores-et-déjà ouvert son compteur de récompenses pour la saison 2025-2026.

En attendant de connaître les résultats pour les titres de MVP, pour lequel il pourrait être finaliste, ou de Défenseur de l’année, la superstar française des San Antonio Spurs a été honorée par l’Association des Journalistes Professionnels de Basketball (PBWA) en recevant le « Magic Johnson Award ».

The PBWA is pleased to announce that Victor Wembanyama of the San Antonio Spurs is the winner of the 2025-26 Magic Johnson Award. Press release: https://t.co/aFgXxHkM61 pic.twitter.com/4hBd9pK58B — The PBWA (@ProHoopsWriters) April 16, 2026

Créé en 2001, ce prix distingue le joueur qui allie le mieux l’excellence sur le terrain et dans ses relations avec les médias et les fans. Sur les parquets, « Wemby » a une nouvelle fois affolé les compteurs avec des moyennes de 24,9 points, 11,4 rebonds et 3,1 contres par match, dominant d’ailleurs la ligue dans cette dernière catégorie pour la troisième année consécutive.

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 22 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 24,9 #17 REB 11,4 #5 PD 3,1 #128

Mais c’est son attitude en dehors du terrain qui a particulièrement marqué les esprits. Howard Beck, président de la PBWA, a souligné que le Français incarne parfaitement l’esprit de ce prix : « une superstar aussi réfléchie et attachante en dehors des courts qu’elle est dominante sur le terrain ».

Congrats @wemby on winning the 2025-26 Magic Johnson Award! This award honors the NBA player who best combines excellence on the court with cooperation and grace in dealing with the media and fans, given by the @ProHoopsWriters 👏 pic.twitter.com/1nVSBZvEFJ — San Antonio Spurs – x (@spurs) April 16, 2026

Le journaliste précise que Victor est toujours prêt à discuter de sujets variés, allant de la course au titre de MVP à la justice sociale, en passant par les aurores boréales.

Un record de précocité de plus, et une promesse tenue

À seulement 22 ans, Wembanyama devient le plus jeune lauréat de l’histoire du trophée, égalant le record de Kevin Durant établi en 2011. Il est également le premier joueur des San Antonio Spurs et le premier Français à recevoir cette distinction. Pour l’emporter, il a été préféré par les 200 journalistes votants à d’autres stars de la ligue comme Donovan Mitchell, Stephen Curry, Jaylen Brown et Giannis Antetokounmpo.

Cette reconnaissance vient valider une ambition affichée dès son arrivée aux États-Unis. La veille de la Draft 2023, Victor Wembanyama déclarait vouloir être le meilleur dans « tous les aspects » de son métier, y compris face à la presse. En succédant à Kevin Durant au palmarès, il prouve qu’il a, là aussi, déjà tenu sa promesse. Ce Magic Johnson Award pourrait bien n’être que le premier d’une longue moisson printanière pour le phénomène français.