ITW Maël Hamon-Crespin, en quête de playoffs : « On a 6 matchs, 6 finales »
Maël Hamon-Crespin analyse la saison de Champagne Basket, entre irrégularité collective, progression individuelle et objectif playoffs à l’approche du sprint final.
Cette saison en ÉLITE 2, Maël Hamon-Crespin cumule 12,7 points, 3,9 rebonds et 0,8 passe de moyenne.
Crédit photo : Cécile Thomas
Maël Hamon-Crespin (2,06 m, 21 ans) n’élude rien au moment de faire le bilan de la saison du Champagne Basket. Entre séries positives, passage à vide, adaptation rapide dans un nouvel environnement et ambitions personnelles, l’ailier dresse un constat lucide à quelques journées de la fin, avec un seul cap en tête : accrocher les playoffs.
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