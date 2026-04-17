Maël Hamon-Crespin (2,06 m, 21 ans) n’élude rien au moment de faire le bilan de la saison du Champagne Basket. Entre séries positives, passage à vide, adaptation rapide dans un nouvel environnement et ambitions personnelles, l’ailier dresse un constat lucide à quelques journées de la fin, avec un seul cap en tête : accrocher les playoffs.