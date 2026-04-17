C’est une nouvelle qui tombe comme un couperet de plus sur le Rocher. Alors que l’AS Monaco s’apprête à disputer son match le plus important de la saison régulière ce vendredi soir (19h30) face à l’Hapoël Tel-Aviv, le club a annoncé le forfait de sa star Nikola Mirotic (2,08 m, 35 ans). Le timing est d’autant plus cruel que l’ailier-fort international espagnol venait tout juste d’effectuer son retour à la compétition la semaine dernière lors du duel face à l’ASVEL, où il avait brillé avec 14 points.

Après avoir été éloigné des parquets durant de longues semaines en raison d’une blessure à la voûte plantaire, Mirotic est cette fois-ci touché au mollet. La durée de son indisponibilité n’est pas encore connue, jetant une ombre sur sa participation au futur playin, véritable tournant de la saison européenne monégasque, mais aussi aux phases finales de Betclic ELITE.

ℹ️ Point effectif Nikola Mirotic est indisponible, en raison d'une blessure au mollet qui le tiendra éloigné des terrains pour une durée indéterminée.#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/Jprxjr2fFT — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 17, 2026

Une infirmerie monégasque déjà bondée

Ce nouveau pépin physique vient alourdir une liste d’absents déjà conséquente pour le staff de la Principauté. La Roca Team doit en effet composer sans Nemanja Nedovic ni Terry Tarpey, tous deux également indisponibles pour une durée indéterminée.

L’absence de Mirotic est un handicap majeur dès ce soir. Monaco, assuré de disputer le playin, peut encore terminer entre la 7e et la 9e place. L’enjeu est de taille : une 7e ou 8e place offrirait une double chance de qualification pour les playoffs, avec l’avantage de recevoir lors du premier match. En revanche, une 9e place compliquerait sérieusement la tâche avec l’obligation de gagner deux matchs, dont un à l’extérieur.

Face à l’armada de Dimitris Itoudis, portée par Vasilije Micic et Elijah Bryant, Monaco devra s’appuyer sur sa résilience. Comme l’a souligné Juhann Begarin avant la rencontre, le groupe ne compte pas chercher d’excuses : « On doit tout donner et ne rien regretter à la fin ». Dans une salle Gaston-Médecin attendue pleine à craquer, Mike James et ses coéquipiers devront compenser ce vide immense laissé à l’intérieur pour espérer un destin européen plus clément.