L’AS Monaco va jouer gros ce vendredi soir pour la dernière journée de saison régulière d’EuroLeague. Déjà assurée de disputer le play-in, la Roca Team peut encore terminer entre la 7e et la 9e place, avec un enjeu majeur avant la phase couperet. À domicile, face à Hapoel Tel-Aviv, le ton est donné : intensité maximale et aucune place au doute.

“Ne rien regretter” : Monaco affiche la couleur

Avant ce rendez-vous crucial, le message est clair côté monégasque. Juhann Begarin (1,96 m, 23 ans) a insisté sur l’importance de l’engagement collectif malgré les absences : « On a l’avantage d’être à domicile pour ce match, on doit en profiter. […] Sur le terrain, ils sont cinq et nous aussi, on doit tout donner et ne rien regretter à la fin. »

Même son de cloche chez le coach Manuchar Markoishvili, qui attend une réponse immédiate de son groupe : « J’attends de mes joueurs qu’ils soient à 100% pendant 40 minutes […] pour aller chercher le meilleur classement possible. »

Dans un contexte de fin de saison dense, entre Betclic ÉLITE et EuroLeague, le technicien insiste aussi sur l’aspect mental : « Il ne faudra pas regarder les résultats des autres équipes et se concentrer sur nous. »

Une Roca Team diminuée mais toujours debout

Malgré les absences de Nemanja Nedovic (1,92 m, 34 ans) et Terry Tarpey (1,95 m, 32 ans), Monaco continue d’avancer. Le groupe a prouvé sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes ces dernières semaines, avec des succès marquants face à l’Olympiakos ou encore le Barça malgré le contexte.

Le staff peut compter sur des leaders comme Mike James, Daniel Theis ou Nikola Mirotic, alors qu’une partie de l’effectif a été préservée en Betclic ELITE dimanche dernier à Bourg-en-Bresse pour arriver plus fraîche sur ce rendez-vous.

Dans une saison marquée par les blessures et une période difficile en hiver à cause des soucis budgétaires, la résilience reste l’un des fils conducteurs de cette équipe.

Un classement final qui change tout

Si Monaco est assuré de jouer le play-in, sa position finale reste déterminante.

Une 7e ou 8e place offrirait une double chance de qualification pour les playoffs, avec un premier match à domicile. À l’inverse, une 9e place compliquerait fortement la tâche avec deux matchs à gagner, dont un déplacement obligatoire.

Les scénarios sont nombreux, mais une chose est sûre : la Roca Team doit d’abord s’imposer et espérer des faux pas du Panathinaïkos et de l’Étoile Rouge de Belgrade pour viser la 7e place.

L’Hapoel, un adversaire déjà prêt pour les playoffs

En face, l’Hapoel Tel-Aviv arrive sans pression au classement, déjà assuré du top 6. Porté par des joueurs comme Vasilije Micic ou Elijah Bryant, le club israélien s’est imposé comme l’une des places fortes de la saison.

Son coach Dimitris Itoudis, double vainqueur de l’EuroLeague, a construit un collectif solide, physique et talentueux, exactement le profil que redoute Monaco.

Comme l’a résumé Markoishvili : « C’est une équipe qui a prouvé toute la saison ses qualités, athlétiques et mentales. »

Une dernière à Gaston Médecin sous haute tension

Dans une salle Gaston Médecin attendue pleine, Monaco joue peut-être son dernier match européen à domicile cette saison. L’objectif est clair : lancer idéalement la phase finale et capitaliser sur une relative bonne dynamique.

Au-delà des calculs, le mot d’ordre est simple : intensité, engagement et confiance.

Parce qu’avant même de penser au play-in, la Roca Team veut sortir de cette dernière journée avec une certitude : avoir tout donné.