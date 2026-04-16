L’AS Monaco aborde la 38e et ultime journée d’EuroLeague avec encore du suspense au classement. Si la qualification pour le play-in est déjà assurée, la formation monégasque peut encore gagner ou perdre des places, avec une fourchette finale comprise entre la 7e et la 9e position.

🔴⚪️ Le scénario pour la Roca Team sur cette dernière journée : 😌 Aucun risque pour Monaco de descendre en dessous de leur 9eme place actuelle, mais possibilité de prendre la 7eme place ! ⤵️ On vous explique tout icihttps://t.co/OWvj2aiNKk#EuroLeague pic.twitter.com/esatjv0Khk — EuroLeague France 🇫🇷 (@EuroLeagueFr) April 15, 2026

Une victoire pour viser la 7e place

Si Monaco s’impose contre l’Hapoel Tel-Aviv ce vendredi, plusieurs scénarios s’ouvrent. La meilleure issue possible reste la 7e place, mais elle dépend aussi des résultats du Panathinaïkos et de l’Étoile Rouge de Belgrade.

Pour espérer grimper au 7e rang, la Roca Team devra impérativement gagner, tout en comptant sur des défaites simultanées de ces deux concurrents directs.

Dans les autres cas de victoire, Monaco terminera soit 8e, soit 9e si tous ses rivaux s’imposent également.

Une défaite sans conséquence majeure… mais pas anodine

En cas de revers contre l’Hapoel, Monaco restera dans le play-in mais glissera au classement. Là encore, deux issues principales se dessinent : une 8e place dans certains scénarios favorables, ou une 9e position dans les autres cas.

La Roca Team ne peut en revanche plus sortir du top 10, ni espérer intégrer le top 6 qualificatif direct pour les playoffs.

Le play-in assuré, mais avec un enjeu stratégique

Qu’elle termine 7e, 8e ou 9e, Monaco devra passer par le play-in pour espérer rejoindre les quarts de finale d’EuroLeague. Et la place finale aura son importance.

Terminer 7e ou 8e offre une double chance de qualification, avec un premier match à domicile pour accéder directement aux playoffs. En revanche, finir 9e obligerait à remporter deux matchs, dont un à l’extérieur, pour poursuivre l’aventure.

Autrement dit, même sans possibilité de qualification directe, cette dernière journée reste cruciale pour la suite de la saison européenne monégasque.