Nando De Colo (1,95 m, 38 ans) retrouve Lyon. Quelques mois après avoir quitté l’ASVEL pour rejoindre le Fenerbahçe, l’arrière français est de retour à la LDLC Arena. Un déplacement symbolique… mais aussi potentiellement celui de son retour à la compétition après sa blessure au mollet.

Un retour progressif qui ouvre la porte à une reprise

Touché le 29 mars, Nando De Colo a depuis repris l’entraînement individuel. Un signal positif à l’approche de la fin de la saison régulière d’EuroLeague, même si son statut pour la rencontre reste encore incertain.

“Ça va ! J’ai repris l’entraînement individuel et nous regardons si je peux être dans l’effectif jeudi. Il n’y a pas d’urgence…”, explique-t-il dans Le Progrès.

Dans une période où les échéances majeures approchent, le Fenerbahçe devrait logiquement gérer son retour avec prudence, afin de l’avoir disponible et en forme pour les playoffs.

Lyon, une étape clé dans sa fin de carrière

Au-delà de l’aspect sportif, ce retour à Lyon a une forte portée émotionnelle pour l’ancien international français. Même en cas d’absence sur le parquet, sa présence était une évidence.

“Je serai du déplacement parce que je l’avais demandé. Ma femme m’a dit que cela était important que je retourne à l’Arena une nouvelle fois… même si je ne joue pas.”

Un passage qui devrait bien être le dernier en tant que joueur dans cette salle où il a marqué les esprits sous le maillot de l’ASVEL.

Un timing idéal avant les playoffs

Si son retour à la compétition se confirme rapidement, il interviendrait au meilleur moment pour le Fenerbahçe après plusieurs défaites ces dernières semaines. À l’approche des playoffs d’EuroLeague, récupérer un joueur de l’expérience et du talent de Nando De Colo représente un atout majeur.

Même sans précipitation, tous les signaux semblent donc au vert pour revoir prochainement le Français sur les parquets… pourquoi pas dès ce déplacement très particulier à Lyon.