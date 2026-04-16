Les Philadelphie 76ers sont de retour en playoffs. Menés par un excellent Tyrese Maxey, les Sixers ont dominé le Orlando Magic 109-97 mercredi soir lors du play-in tournament, s’offrant ainsi la 7e place de la Conférence Est et un premier tour face aux Boston Celtics.

Cette victoire marque le retour de Philadelphie en phase finale après avoir manqué les playoffs la saison dernière avec seulement 24 victoires. Pour Orlando, l’aventure n’est pas terminée : le Magic aura une dernière chance vendredi soir à domicile contre Charlotte pour décrocher la 8e place et affronter Detroit.

Los @sixers de la mano de Tyrese Maxey ✨ pic.twitter.com/zVegcDTgFH — NBA Latam (@NBALatam) April 16, 2026

Maxey prend feu au bon moment, Drummond remplace Embiid

Tyrese Maxey a été le grand artisan de cette qualification avec 31 points et 6 passes décisives. Le meneur All-Star a particulièrement brillé dans le quatrième quart-temps, inscrivant sept points consécutifs pour tuer définitivement le suspense alors qu’Orlando était revenu à deux points d’écart.

En l’absence de Joel Embiid, toujours en convalescence après son appendicectomie d’urgence, Andre Drummond a parfaitement tenu son rôle avec 14 points et 10 rebonds en sortie de banc. Le vétéran a même conclu la rencontre en beauté avec un 3-points depuis le corner qui a fait exploser la salle.

VJ Edgecombe a également livré une prestation remarquable pour son premier match de post-season avec 19 points et 11 rebonds. Kelly Oubre Jr. a apporté sa contribution avec 19 points également, dont 5 tirs à 3-points réussis, tandis que Paul George a ajouté 16 points, 5 rebonds et 5 passes.

Côté Orlando, Desmond Bane a porté l’attaque avec 34 points, mais n’a pas reçu suffisamment d’aide. Paolo Banchero a complètement raté son match avec seulement 18 points à 7/22 aux tirs, manquant ses 5 tentatives à 3-points. Le Magic a d’ailleurs souffert de loin avec un terrible 7/27 collectif derrière l’arc.

Les Sixers entameront donc leur série contre Boston dimanche après-midi, tandis qu’Orlando devra battre Charlotte vendredi pour espérer rejoindre les playoffs et défier les Detroit Pistons, têtes de série numéro 1 à l’Est.