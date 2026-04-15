Arrivé au Paris Basketball lors de l’été 2024 sans jamais avoir coaché une équipe professionnelle auparavant, Tiago Splitter (41 ans) est désormais sur la voie royale. En deux saisons, le jeune technicien brésilien a surpassé tous les objectifs possibles.

L’an dernier, il a mené Paris vers la plus belle campagne de son histoire : un doublé Coupe de France – Betclic ÉLITE, magnifié par une participation aux playoffs de l’EuroLeague. Puis cette saison, promu head coach de Portland après le premier match suite à l’arrestation de Chauncey Billups suite à des accusations d’implication présumée dans des réseaux de jeux d’argent illégaux liés à la mafia, l’ancien entraîneur francilien a permis à des Blazers pas du tout programmés pour cela de se hisser en playoffs.

8e de la Conférence Ouest, la franchise de l’Oregon a remporté son match de play-in à Phoenix (114-110). Une qualification bâtie sur un énorme finish : un 17-5 mené par un Deni Avdija exceptionnel (41 points à 15/22, 7 rebonds et 12 passes décisives). Un accomplissement exceptionnel pour une équipe que tout le monde pronostiquait dans les bas-fonds de la NBA, promise au tanking.

Sidy Cissoko va retrouver les Spurs

Alors que son temps de jeu a largement diminué ces derniers temps, ne dépassant plus la barre des 10 minutes depuis le début du mois d’avril suite au retour de tous les blessés, Sidy Cissoko n’a malheureusement pas pris part à la fête, condamné à son deuxième DNP de la saison.

Toutefois, le combo-guard originaire du Val-de-Marne vivra ses premiers playoffs en NBA. Avec un joli clin d’œil : des retrouvailles avec les San Antonio Spurs, sa première équipe, et son ami Victor Wembanyama. « C’est vraiment incroyable », confiait-il récemment à L’Équipe. « On n’arrive pas à y croire. C’est ma première vraie saison NBA, et on atteint déjà le play-in. Aux joueurs de tenir leur rôle, et on verra où ça nous mène. De mon côté, même si je ne suis pas sur le terrain, je pourrai toujours apprendre en restant sur le côté. Affronter les Spurs, ce serait une »TRÈS » bonne nouvelle. J’espère jouer contre eux en play-offs. Je n’ai peur de personne, que ce soit OKC, San Antonio ou Denver. Je veux juste jouer au basket et gagner. »