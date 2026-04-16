Le Stade Rochelais avance vite sur son futur effectif. Mercredi 15 avril, le club d’Élite 2 a officialisé l’arrivée d’Alexis Yetna pour la saison 2026-2027, première recrue annoncée à ce niveau à ce stade du printemps. En parallèle, Sud-Ouest indique que les dirigeants rochelais regardent aussi du côté de Seydou Ndiaye, actuellement à Pau-Lacq-Orthez, tout en réfléchissant à verrouiller leur banc avec une prolongation de Germain Castano jusqu’en 2029. L’officialisation d’Alexis Yetna a bien été annoncée par le club, tandis que Castano est à ce jour connu sous contrat jusqu’en 2027.

La Rochelle lance son été avec Alexis Yetna

Le premier mouvement est donc déjà acté. Le Stade Rochelais a officialisé la signature d’Alexis Yetna, intérieur gaucher de 2,07 m en provenance de Tarbes-Lourdes, où il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus productifs de Nationale 1. Le club charentais a présenté ce recrutement comme celui d’un poste 5 capable aussi d’évoluer plus près du poste 4, avec un profil expérimenté malgré une arrivée tardive dans le monde professionnel.

Dans le contexte rochelais, ce premier coup donne surtout une indication claire : les Jaune et Noir veulent construire tôt, et non attendre l’intersaison avancée pour bouger. Dixième d’Élite 2 au moment des informations consultées sur le site du club, La Rochelle cherche manifestement à poser rapidement des bases plus solides pour la suite.

Seydou Ndiaye, une piste logique pour densifier les ailes

Toujours selon Sud-Ouest, La Rochelle s’intéresse aussi à Seydou Ndiaye, au profil défensif et athlétique qui évolue actuellement à l’Élan béarnais. Le joueur de 25 ans tourne cette saison à un peu plus de 6 points et 3 rebonds de moyenne en Élite 2, dans un temps de jeu d’environ 16 minutes. Cet arrière/ailier présente plusieurs sorties solides récemment, notamment 12 points à La Rochelle fin mars puis 14 points et 5 rebonds contre Saint-Chamond début avril.

PROFIL JOUEUR Seydou NDIAYE Poste(s): Arrière Taille: 196 cm Âge: 25 ans (17/12/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 6,2 #174 REB 3,1 #120 PD 1,3 #142

Sur le papier, le fit paraît cohérent. Seydou Ndiaye n’est pas un gros créateur, mais il apporte de la densité physique, de l’activité et une capacité à défendre plusieurs postes extérieurs. Pour une équipe rochelaise qui cherche sans doute à se durcir et à allonger sa rotation, le profil a du sens. D’autant qu’il connaît déjà la division et qu’il a montré face à La Rochelle qu’il pouvait peser dans l’impact.

Passé par Tours, Pont-de-Chéruy puis Mulhouse en Nationale 1 avant de rejoindre Pau-Lacq-Orthez en 2024, Seydou Ndiaye représente aussi ce type de joueur en progression constante, capable de grimper les échelons sans brûler les étapes.

Germain Castano, un dossier stratégique pour le moyen terme

L’autre information relayée par Sud-Ouest concerne le banc. Le quotidien régional avance que le Stade Rochelais envisage de proposer à Germain Castano une prolongation jusqu’en 2029. Ce serait un signal fort, alors que le technicien n’est arrivé que l’été dernier en Charente-Maritime et qu’il est déjà référencé sous contrat jusqu’en 2027.

Au-delà de la durée, le message serait limpide : La Rochelle voudrait inscrire son projet dans la stabilité. Dans une division où beaucoup de clubs changent vite de cap au moindre trou d’air, prolonger un entraîneur très tôt serait une manière d’assumer une vision de moyen terme, avec un recrutement pensé dans la continuité du staff. Là encore, le dossier Alexis Yetna, officialisé dès la mi-avril, va dans ce sens.

Un club qui veut se structurer sans tarder

Entre un premier renfort déjà officialisé, une piste extérieure identifiée avec Seydou Ndiaye et une réflexion sur la prolongation de Germain Castano, le Stade Rochelais envoie en tout cas un message clair : le chantier 2026-2027 est déjà avancé. Reste désormais à voir si l’intérêt pour l’ancien joueur de Tours se concrétisera, et si le club passera rapidement de l’anticipation à la sécurisation de ses hommes forts.