C’est ce qu’on appelle un secret de polichinelle. Alors que nous vous évoquions déjà, dès le 20 décembre 2025, l’arrivée improbable de Ja Morant au capital des Metropolitans, les médias américains semblent tout juste découvrir le « nouveau projet » de la superstar des Grizzlies.

Si pour le public français, l’investissement de Morant dans le club de Levallois — actuellement en Nationale 1 — n’est donc plus une surprise, le joueur est sorti du silence pour la première fois chez nos confrères de ClutchPoints.

Ce n’était pas dans notre bingo de l’année, mais l’on peut lire chez nos confrères les impressions de la superstar sur la saison en cours de NM1. « Je suis ravi de la façon dont se passe cette première saison avec les Metros », a-t-il confié. Avant de voir grand pour la suite : « Ils représentent la culture, tout comme nous. J’aime ce que nous construisons et nous espérons, avec un peu de chance, pouvoir arriver en NBA Europe ».

De la NM1 aux sommets européens

Derrière cette déclaration se cache une stratégie bien rodée, orchestrée par sa société de gestion et de médias, Catch12, dirigée par son oncle Phil Morant. Ce dernier ne cache pas non plus les ambitions démesurées du projet : « La NBA Europe arrive, et elle va se construire autour des bonnes villes et des bonnes organisations. Paris est l’une de ces villes, et les Metropolitans la représentent de la bonne manière ».

Pourtant, la réalité actuelle, bien que très prometteuse, est encore modeste. Le club, né sous sa forme actuelle en septembre 2024, évolue en troisième division française (NM1). Mais la marque « Metropolitans » jouit d’une aura exceptionnelle aux États-Unis depuis le passage de Victor Wembanyama, dont les matchs étaient diffusés sur la NBA TV. C’est sur ce socle, et via la société mère EuroStep Ventures (ESV), que Morant a injecté des « montants significatifs » pour devenir actionnaire minoritaire.

L’ombre de la NBA Europe en 2027

L’investissement de Ja Morant s’inscrit dans un calendrier précis. La NBA et la FIBA progressent rapidement vers la création d’un nouveau championnat sur le Vieux Continent, avec un lancement ciblé pour 2027. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a d’ailleurs confirmé l’intérêt de la ligue pour le développement des infrastructures et des clubs en Europe. Dans ce sens, les Metropolitans ont déposé un dossier pour représenter la capitale française au sein de la nouvelle ligue, tout comme le PSG.

À Levallois, le président Luc Dayan n’a jamais fait mystère de cette ambition, affirmant dès mai 2025 que le club serait « candidat le moment venu » pour accueillir une franchise NBA Europe. En s’associant à des figures comme Morant, mais aussi à d’autres investisseurs comme l’entraîneur de football du Paris FC Antoine Kombouaré, les Metropolitans se positionnent comme un candidat naturel pour porter les couleurs de Paris dans ce futur écosystème.