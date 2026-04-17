Ja Morant clame haut et fort qu'il va quitter les Grizzlies !

Ja Morant pourrait vivre ses dernières heures avec les Memphis Grizzlies. Selon les informations d’ESPN, le meneur All-Star a indiqué à plusieurs joueurs ainsi qu’à d’anciens membres du staff qu’il ne comptait plus porter le maillot de la franchise du Tennessee dans des propos sans équivoque.

Le marsupilami aurait ainsi déclaré « qu’il ne voulait plus jouer pour les Grizzlies ». Des propos lourds de sens, qui laissent entrevoir une rupture désormais profonde entre le joueur et son organisation.

Pour l’instant, aucune communication officielle n’a été faite par le joueur ou la franchise, mais cette sortie en interne témoigne d’un malaise grandissant autour du dossier Morant.

PROFIL JOUEUR Ja MORANT Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 26 ans (10/08/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 19,5 #50 REB 3,3 #265 PD 8,1 #5

Un contexte tendu autour de la star des Grizzlies

Ces derniers mois ont été marqués par des turbulences pour Ja Morant, entre blessures, suspensions et résultats irréguliers du côté de Memphis. Dans ce contexte, la situation semble s’être dégradée au point de pousser le meneur à envisager un départ.

Si les raisons précises de cette décision ne sont pas détaillées, elle s’inscrit dans une période compliquée pour la franchise. Classée 2e à l’Ouest en 2023, les protégés de Tuomas Iisalo ont bouclé l’exercice 2025-2026 à une piteuse 13e place (25v-57d), incapables de retrouver leur dynamique d’antan.

Si cette volonté se confirme, Memphis devra rapidement trancher sur l’avenir de son franchise player. Après les départs de Desmond Bane à l’été et de Jaren Jackson Jr à la trade deadline de février, ilne serait donc pas surprenant de voir le natif de Caroline du Sud quitter à son tour le navire.

À seulement 26 ans, Ja Morant reste un joueur référencé en NBA, fort de deux sélections au All-Star Game. Et pourrait donc animer le marché des transferts cet été aux côtés de LeBron James ou James Harden.