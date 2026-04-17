Une transformation historique en trois saisons

Depuis son arrivée sur le banc des Pistons lors de l’intersaison 2024, Bickerstaff a complètement métamorphosé une franchise au plus bas. Detroit est passé du pire bilan de son histoire (14-68 en 2023-2024) à 44-38 lors de sa première saison, puis a franchi un cap supplémentaire cette année avec un exceptionnel bilan de 60-22.

Cette performance représente seulement la troisième saison à 60 victoires de l’histoire de la franchise et la première depuis deux décennies. Les Pistons ont décroché la première place de la Conférence Est, malgré l’absence de leur meilleur marqueur Cade Cunningham pendant 18 matchs.

L’équipe a affiché la deuxième meilleure défense de la ligue avec un rating défensif de 108,9, et a égalé les Spurs pour le deuxième meilleur net rating de la NBA (+8,4). Cette transformation repose sur un style de jeu physique et implacable qui a séduit les joueurs et les fans.

Une reconnaissance unanime de ses pairs

Le prix NBCA, créé en 2017 en l’honneur de l’ancien directeur exécutif Michael H. Goldberg, est voté par les 30 entraîneurs principaux de la NBA. « Je suis extrêmement honoré de recevoir cette reconnaissance de mes pairs entraîneurs », a déclaré Bickerstaff. « Rien de tout cela n’est possible sans les nombreuses personnes dont j’ai eu la chance de m’entourer tout au long de mon parcours. »

Cette distinction constitue souvent un indicateur pour le prix officiel d’entraîneur de l’année de la NBA, voté par les médias. Dans sept des neuf années depuis sa création, le lauréat du prix NBCA a également remporté le trophée Red Auerbach, comme Kenny Atkinson des Cavaliers en 2025.

Bickerstaff devra néanmoins faire face à une concurrence relevée, avec six autres entraîneurs ayant reçu des votes : Mark Daigneault (Thunder), Mitch Johnson (Spurs), Charles Lee (Hornets), Joe Mazzulla (Celtics), Quin Snyder (Hawks) et Tiago Splitter (Trail Blazers).