La Nationale Masculine 1 a tenu toutes ses promesses ce vendredi 17 avril 2026, avec deux affiches majeures impliquant les équipes de tête. Dans une lutte toujours aussi serrée pour l’accession, Tarbes-Lourdes a confirmé sa solidité à domicile en faisant chuter Fos-sur-Mer (72-60), pendant que Le Havre réalisait une opération de premier plan sur le parquet de Fougères (73-79). Deux résultats qui pourraient peser lourd dans le sprint final.

Tarbes-Lourdes fait tomber Fos et relance le suspense C’était l’un des chocs les plus attendus de cette fin de saison. Fos-sur-Mer se déplaçait dans une salle de Tarbes-Lourdes réputée difficile. Et les Bigourdans ont parfaitement répondu présent. Dans une rencontre très engagée défensivement, Tarbes-Lourdes a rapidement imposé son rythme, limitant Fos à seulement 25 points à la mi-temps. L’intensité physique et la pression sur les lignes extérieures ont clairement gêné l’attaque provençale.

Alexis Yetna (2,07 m, 28 ans) le futur joueur de La Rochelle a compilé un double-double 17 points et 12 rebonds pour 24 d’évaluation, la meilleure marque du match. En face, Fos a souffert a rend une petite copie de 54 d’évaluation seulement. Cette défaite (72-60), la 2e en 3 matchs relance totalement la lutte pour la première place.

» Malheureusement, cela fait quatre rencontres que l’on débute mal nos matchs, déplore Mounir Bernaoui dans La Provence. Un seul point inscrit dans les sept premières minutes, c’est bien trop peu… On savait pourtant qu’il était très important de bien démarrer à Tarbes-Lourdes sinon, ce serait très difficile. On a cravaché tout au long du match. Tarbes-Lourdes est une équipe qu’il faut respecter et qui a beaucoup de bons joueurs. A force de jouer avec le feu, on s’est brûlé… »

Le Havre s’impose à Fougères et frappe un grand coup

Dans le même temps, Le Havre n’a pas tremblé sur le parquet de Fougères pour s’imposer 79-73. Le Havre a fait la différence en première mi-temps avant de résister au retour des locaux. Le duo Ajare Sanni, Cédric Bah (18 d’évaluation chacun) a été précieux pour guider le club havrais vers le succès. C’était la 8e victoire de suite pour les Normands qui imposent un rythme d’enfer au cœur du printemps.

Un classement complètement relancé Avec ces résultats croisés, la tête du championnat se resserre fortement. Le Havre réalise l’excellente opération de la soirée en prenant les commandes de la Poule Haute devant son contact direct de Fos-sur-Mer avec une victoire d’avance et son destin entre les mains.

Prochain rendez-vous le 21 avril contre Toulouse pour réaliser la passe de 9 pour le leader. Fos voudra se relancer contre les Sables d’Olonne dans le même temps.

À quelques journées de la fin, chaque match devient décisif, et la moindre erreur pourrait coûter très cher dans la lutte pour la montée en ELITE 2. Le duel à distance entre Fos et Le Havre s’annonce particulièrement palpitant dans cette dernière ligne droite.