Le STB Le Havre n’avait plus connu cette situation depuis de longues semaines : un effectif au complet. À six journées de la fin de la poule haute de Nationale 1 masculine (NM1), le leader normand récupère toutes ses forces vives au moment d’aborder un déplacement piégeux à Fougères, ce vendredi soir.

Une donnée loin d’être anodine dans une lutte serrée pour la première place avec Fos Provence.

Le Havre retrouve toutes ses armes

C’était attendu, c’est désormais officiel : Marc Gosselin (2,01 m, 29 ans) et Theo Rey (1,91 m, 26 ans) feront leur retour dans le groupe dès ce vendredi. Une excellente nouvelle pour une équipe qui a dû composer avec des absences majeures ces dernières semaines.

Touché au poignet fin janvier, Marc Gosselin n’avait plus joué depuis près de trois mois. Son retour renforce immédiatement le secteur intérieur havrais, tant son impact au rebond et dans le combat physique est essentiel.

PROFIL JOUEUR Marc GOSSELIN Poste(s): Ailier Taille: 201 cm Âge: 29 ans (29/05/1996) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 11,6 #63 REB 5,6 #38 PD 1,4 #180

De son côté, Théo Rey revient après un mois d’absence suite à une blessure au genou. Sa capacité à étirer les défenses avec son tir extérieur offre une option supplémentaire précieuse dans la rotation.

PROFIL JOUEUR Theo REY Poste(s): Arrière Taille: 191 cm Âge: 26 ans (04/01/2000) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 9,2 #134 REB 2,9 #178 PD 1,9 #147

Lauriane Dolt s’est d’ailleurs réjouie de cette situation retrouvée dans Paris-Normandie : « On sera bien au complet », tout en appelant à la prudence. « Ce sont des jokers de luxe. Il faut trouver le bon équilibre et surtout être patients. »

Une rotation élargie pour finir fort

Au-delà des individualités, ces retours changent profondément la gestion du groupe. Le Havre va pouvoir s’appuyer sur une rotation élargie, avec même la confirmation du maintien de Grace Matundu Vubi dans l’effectif.

« À partir de maintenant, on ne sera plus dix mais onze », souligne la coach alsacienne.

Dans une fin de saison où l’enchaînement des matchs peut peser lourd, cette profondeur de banc pourrait faire la différence. L’objectif est clair : arriver le plus frais possible au bout, tout en continuant à engranger des victoires.

Car malgré ces absences, le STB a su rester performant et conserver la tête de la poule haute.

Fougères veut changer de dimension

En face, le Pays de Fougères n’a pas l’intention de jouer les victimes. Déjà assuré de son maintien, le club breton vise désormais une qualification historique en playoffs. Et pour cela, il faudra enfin battre un cador.

Romain Dardaine (2,00 m, 38 ans) et ses coéquipiers restent sur plusieurs tentatives infructueuses face aux équipes du top 4, mais sentent qu’ils se rapprochent. « Si on arrive à le reproduire pendant 40 minutes, cela commencera à devenir très intéressant », estime le vétéran dans Ouest-France.

Même son de cloche chez leur coach Mathieu Lemercier : « Eux jouent la montée, nous une qualification en playoffs. C’est un match que nous avons envie de prendre ».

Porté par une dynamique collective positive, Fougères voit dans cette réception du leader une opportunité idéale pour franchir un cap.

Un duel aux enjeux opposés

Ce match entre Fougères et Le Havre oppose deux équipes aux objectifs différents mais à l’ambition commune : gagner.

D’un côté, le STB veut sécuriser sa première place et poursuivre sa remontée vers la LNB, huit ans après sa descente de Pro B. De l’autre, Fougères rêve de s’inviter en playoffs et de marquer un peu plus l’histoire de sa saison.

Avec un effectif enfin au complet, Le Havre avance avec un avantage certain. Mais dans une salle acquise à la cause bretonne, le piège est bien réel.