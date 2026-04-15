Fut un temps où la carrière professionnelle d’Alexis Yetna avait du mal à décoller… Ex-joueur le plus âgé de toute la NCAA, l’enfant de Vauréal a dû attendre ses… 28 ans pour disputer son premier match pro, le 12 septembre dernier à Toulouse en Coupe de France.

« Ça donne envie de jouer à La Rochelle ! »

Mais cette fois, l’actuel intérieur de Tarbes-Lourdes a décidé de ne plus tergiverser. Pour cause, alors que l’UTLB peut encore prétendre aux playoffs de Nationale 1, le Stade Rochelais a d’ores et déjà annoncé sa signature pour l’exercice 2026/27.

« J’ai eu de très bons échanges avec les dirigeants et le coach », a-t-il exprimé dans le communiqué du club charentais. « Les discussions ont beaucoup tourné autour de l’humain et des valeurs, qui correspondent à ma vision des choses et du basket. J’avais envie d’intégrer une équipe compétitive et structurée, avec un véritable projet de développement. Le style de jeu proposé correspond également à ce que je recherche et dans lequel je peux m’exprimer. Les infrastructures, la salle, l’ambiance avec des matches à guichets fermés et l’engouement autour du club m’ont vraiment plu : ça donne envie de jouer ici ! »

La suite se prépare en 𝙘𝙤𝙪𝙡𝙞𝙨𝙨𝙚𝙨 👁️ ⎘ Le Club a le plaisir de vous annoncer l'arrivée d'𝗔𝗹𝗲𝘅𝗶𝘀 𝗬𝗲𝘁𝗻𝗮, poste 5 français, pour la saison prochaine ! 🟡⚫️ ⇥ Un renfort de taille ! #BienvenueAlexis | #FievreSRhttps://t.co/s5W089uDhJ — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) April 15, 2026

N°1 aux rebonds et n°4 à l’évaluation

Rookie atypique du haut de ses 28 ans, Alexis Yetna était toutefois l’un des éléments les plus courtisés de NM1 parmi les clubs d’ÉLITE 2. À juste titre, l’ancien cadet de Cergy-Pontoise empile les cartons avec Tarbes-Lourdes : meilleur rebondeur du championnat, il flirte avec le podium des meilleures évaluations (19,2), lui qui a dépassé la barre des 30 à six reprises cette saison.

Avec un temps de jeu relativement réduit au vu de son impact (moins de 27 minutes), le futur big man du Stade Rochelais tourne à 13,5 points à 57%, 9,5 rebonds, 1,4 passe décisive et 1,2 interception pour 19,2 d’évaluation de moyenne.

« Il m’a fallu un peu de temps pour me remettre en route, mais j’ai toujours été confiant que je pourrai être performant », disait-il en février à La Nouvelle République des Pyrénées. « J’essaie de faire plusieurs trucs sur le terrain pour apporter plus de chances de gagner à mon équipe. J’aime bien avoir un standard assez haut mais quand je ne fais pas un double-double, ça ne me dérange pas. »

PROFIL JOUEUR Alexis YETNA Poste(s): Pivot Taille: 207 cm Âge: 28 ans (07/08/1997) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 13,5 #33 REB 9,5 #1 PD 1,4 #179

D’une saison blanche en Islande à

« une saison extraordinaire en NM1 »

D’autant plus méritoire qu’Alexis Yetna n’avait plus goûté au basket européen depuis 2017, et sa médaille de bronze avec la génération Okobo – Noua à l’EuroBasket. Et que son parcours avait été particulièrement saccadé depuis, émaillé de trois saisons blanches à cause de son genou, la dernière lors de ce qui était censé être sa saison rookie, en 2024/25 en Islande, interrompue après cinq matchs de présaison. Mais ses premiers pas furent tellement fracassants que le duo Germain Castano – Aymeric Jeanneau s’est empressé de verrouiller sa venue à La Rochelle.

« On est très contents de cette signature », se réjouit l’ancien entraîneur d’Orléans. « Alexis est en train de faire une saison extraordinaire en NM1. C’est un joueur complet, athlétique et très actif. Quand on fait les stats qu’il a, avec 20 d’évaluation, c’est qu’on est performant. Il est efficace proche du cercle mais aussi à 5/6 mètres et il prend en moyenne 10 rebonds par match. Défensivement il dissuade… il a beaucoup de cordes à son arc. »