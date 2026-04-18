Mathieu Boyer (2,05 m, 30 ans) a vécu une saison à part avec Le Portel. Entre douleurs persistantes, opérations lourdes et contexte collectif instable, l’intérieur français a dû composer avec une accumulation de difficultés rarement rencontrée jusque-là. Dans cet entretien, il détaille sans détour son vécu, entre lucidité, résilience et volonté de rebond, dans une année où le sportif et l’extra-sportif se sont entremêlés.