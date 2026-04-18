ITW Mathieu Boyer, entre blessures et saison compliquée au Portel : « C’est une succession de choses qui nous a amenés là »
Mathieu Boyer, intérieur de l'ESSM Le Portel, revient en longueur sur sa double blessure aux poignets, une saison très compliquée en Betclic ÉLITE et son état d’esprit à l’approche d’un tournant dans sa carrière.
Cette saison en Betclic Elite, Mathieu Boyer cumule 10,9 points, 6,6 rebonds et 1,1 passe de moyenne.
Crédit photo : ESSM Le Portel
Mathieu Boyer (2,05 m, 30 ans) a vécu une saison à part avec Le Portel. Entre douleurs persistantes, opérations lourdes et contexte collectif instable, l’intérieur français a dû composer avec une accumulation de difficultés rarement rencontrée jusque-là. Dans cet entretien, il détaille sans détour son vécu, entre lucidité, résilience et volonté de rebond, dans une année où le sportif et l’extra-sportif se sont entremêlés.
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