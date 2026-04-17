La réponse cash de Trae Young au maire de New York !

Une nouvelle polémique impliquant Trae Young et les New York Knicks vient d’éclater à l’approche des playoffs. Le maire de la ville, Zohran Mamdani, a évoqué le nom de l’ancien meneur des Atlanta Hawks pour justifier les prix exorbitants des billets au Madison Square Garden, provoquant une réponse immédiate du principal intéressé.

Le maire de New York désigne un coupable inattendu

Interrogé sur le coût prohibitif des places pour la série entre les Knicks et les Hawks – avec un prix d’entrée minimum de 300 dollars contre 84 dollars à Atlanta – Zohran Mamdani n’a pas hésité à pointer du doigt Trae Young. « Je dirais que j’en tiens Trae Young responsable… et je pense que c’est toujours important de blâmer Trae Young », a déclaré le maire avec humour lors d’une conférence de presse.

PROFIL JOUEUR Trae YOUNG Poste(s): Meneur Taille: 185 cm Âge: 27 ans (19/09/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 17,9 #64 REB 2,1 #407 PD 8,1 #6

Une sortie qui peut paraître surprenante puisque Young n’évolue plus à Atlanta, ayant été transféré aux Washington Wizards en cours de saison. Mais pour les fans des Knicks, l’arrière reste le bouc-émissaire parfait, symbole de leurs frustrations passées.

Plus sérieusement, Mamdani a ensuite déploré que le sport devienne « un bien de luxe », expliquant ainsi : « On pousse les New Yorkais en dehors des lieux qui leur procurent de la joie. Je crois au titre cette année pour les Knicks, mais j’aurais aimé que les places soient à des prix bien plus raisonnables. »

Trae Young relance la guerre psychologique

Fidèle à sa réputation, Trae Young n’a pas laissé passer l’occasion de répondre. Prenant sa plus belle plume pour écrire sur son compte X : « Souvenez-vous de ce qui s’est passé la dernière fois que le maire de cette ville avait mon nom à la bouche dans un moment comme celui-ci… #DontBlameMeWhenItHappensAgain ».

Trae Young clapped back at NYC Mayor Zohran Mamdani after the Mayor had jokes about why MSG ticket prices are so high 😅👀 pic.twitter.com/KP4dU6Vqfl — Bleacher Report (@BleacherReport) April 17, 2026

Une référence directe aux playoffs NBA 2021, quand l’ancien maire Bill de Blasio avait publiquement critiqué Young, l’accusant de chercher constamment les fautes. La suite avait donné raison au meneur : Atlanta avait éliminé New York en cinq matches, avec Young en bourreau du Madison Square Garden.

Cette nouvelle passe d’armes illustre parfaitement l’empreinte durable laissée par Trae Young à Big Apple. Même absent des playoffs avec Washington, l’ancien d’Oklahoma continue de hanter les pensées new-yorkaises et de jouer son rôle de « villain » préféré des fans des Knicks.