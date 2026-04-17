Rudy Gobert fan de Nikola Jokic : "il aide son équipe à gagner, puis il rentre à la maison. C'est ce que j'aime chez lui."

Les Nuggets auront le couteau entre les dents samedi au moment d’aborder le Game 1 de la série qui les oppose aux Wolves pour le 1er tour des Playoffs NBA 2026. Défaits par les joueurs du Minnesota il y a deux ans au stade des demi-finales de l’Ouest au terme d’un Match 7 à sens unique, les coéquipiers de Nikola Jokic (2,11 m, 31 ans) auront logiquement à coeur de prendre leur revanche. Une confrontation sur laquelle Rudy Gobert, bourreau des hommes du Colorado en 2024, est revenu lors d’un point presse organisé par sa franchise mercredi.

PROFIL JOUEUR Rudy GOBERT Poste(s): Pivot Taille: 216 cm Âge: 33 ans (26/06/1992) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 10,9 #189 REB 11,5 #4 PD 1,7 #270

Et si les loups de Minneapolis, 6e seulement à l’issue de la saison régulière, font figure d’outsider au coup d’envoi de la série, le pivot des Bleus se montrait très réaliste quant au challenge que constituent les Nuggets (3e à l’Ouest). « On veut vraiment être la meilleure version de nous-mêmes. On les a affronté à de maintes reprises. Ils sont l’une des meilleures équipes de la ligue. C’est un énorme défi et une super opportunité. »

Avant d’ajouter, plein de confiance et d’ambition alors que les Wolves ont rallié les finales de conférence lors des deux dernières campagnes de post season. « On croit en nous, en notre capacité à gagner un titre. C’est le meilleur test dont on puisse rêver. »

Logiquement interrogé sur son duel à venir avec le triple MVP Nikola Jokic, pleinement conscient du niveau d’excellence du génie serbe, l’ancien choletais se montrait admiratif. « Il joue pour la gagne avant toute chose. Il est altruiste, et prend ce que la défense lui donne. Car il est capable de créer pour ses coéquipiers comme pour lui-même. J’aime son humilité. Car c’est quelqu’un qui se soucie peu de ce qu’on dit de lui. Il fait son boulot, aide son équipe à gagner, puis il rentre à la maison. C’est ce que j’aime chez lui. Et que je respecte. »

Tour en se voulant très clair sur son objectif. « Le but c’est de le ralentir autant que possible. » Mais s’empressait d’élargir le débat pour éviter de réduire cette affiche à un simple affrontement Jokic-Gobert. Et responsabiliser pleinement l’ensemble de ses troupes. « On essaye avant tout d’arrêter les Denver Nuggets. Et de les freiner en tant qu’équipe […]. On devra se montrer solides mentalement, intelligents aussi, et on devra surtout être nous-mêmes »

ONE YEAR AGO TODAY The Timberwolves completed the biggest Game 7 comeback in NBA history to beat the Nuggets and advance to their first WCF in 20 yearspic.twitter.com/HnXf9bbQ0k — Wolves Lead (@TWolvesLead) May 19, 2025

Les Nuggets sont prévenus, les coéquipiers d’Anthony Edwards (1,93 m, 24 ans) n’ont pas l’intention de se déplacer dans le Colorado pour faire de la figuration. A défaut d’un bilan favorable face à la bande à Jamal Murray cette saison (1 victoire en 4 matchs), les Wolves auront toutefois l’avantage psychologique sur une équipe qu’ils avaient renversé voilà deux ans. Etablissant au passage le plus gros come back de l’histoire de la NBA sur un Game 7 pour se qualifier pour la finale de conf’. Vivement le coup d’envoi !