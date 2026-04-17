Damon Jones, ancien joueur NBA et assistant coach, s’apprête à devenir la première personne à plaider coupable dans l’enquête fédérale sur les paris illégaux qui a mené à plus de 30 arrestations. Une audience de changement de plaidoyer est programmée pour le 6 mai devant le tribunal fédéral de Brooklyn, selon les documents judiciaires déposés jeudi.

L’Américain de 49 ans avait initialement plaidé non coupable en novembre dernier pour deux accusations distinctes : avoir fourni des informations confidentielles sur les blessures de stars comme LeBron James et Anthony Davis à des parieurs, et avoir participé à des parties de poker truquées.

Des informations privilégiées vendues sur LeBron James et Anthony Davis

Les procureurs accusent Jones d’avoir vendu ou tenté de vendre des informations non publiques concernant l’état de santé des joueurs. Le 9 février 2023, avant un match entre les Lakers et les Milwaukee Bucks, Jones aurait envoyé un message à un co-conspirateur : « Get a big bet on Milwaukee tonight before the information is out » (« Faites un gros pari sur Milwaukee ce soir avant que l’information ne sorte »).

James n’était pas listé sur le rapport de blessures des Lakers au moment de ce message, mais le meilleur marqueur de l’histoire NBA a finalement été déclaré forfait en raison d’une blessure au bas du corps. Les Lakers ont perdu le match 115-106.

Le 15 janvier 2024, le parieur Marves Fairley aurait payé environ 2 500 dollars à Jones pour un tuyau selon lequel Anthony Davis jouerait un temps limité contre Oklahoma City Thunder en raison d’une blessure. Fairley a alors placé un pari de 100 000 dollars sur la victoire du Thunder, mais l’information s’est révélée fausse. Davis a joué ses minutes habituelles, marqué 27 points et pris 15 rebonds dans une victoire 112-105 des Lakers.

Former NBA player and assistant coach Damon Jones is expected to become the first person to plead guilty to sports gambling charges that were brought forth by the Department of Justice last fall, which led to the arrests of more than 30 people, per The Associated Press. Jones… pic.twitter.com/n25OZTNMVh — Yahoo Sports (@YahooSports) April 16, 2026

Un système de poker truqué impliquant des familles mafieuses

Parallèlement aux paris sportifs, Jones est également accusé d’avoir participé à un système de poker truqué utilisant d’anciens joueurs NBA pour attirer des victimes. Selon l’acte d’accusation, ces parties utilisaient des machines de mélange modifiées, des caméras cachées, des lunettes spéciales et même des équipements à rayons X intégrés dans les tables.

Jones aurait reçu 2 500 dollars pour une partie dans les Hamptons où il était chargé de tricher en prêtant attention aux autres complices. Quand il était dans le doute, on lui disait de se coucher. Selon les procureurs, Jones avait répondu par message : « y’all know I know what I’m doing » (« vous savez que je sais ce que je fais »).

Ce système impliquait des familles criminelles de New York, notamment les familles Gambino, Genovese et Bonnano, qui recevaient une partie des profits et aidaient à commettre des actes violents pour assurer le remboursement des dettes.

Jones, qui a gagné plus de 20 millions de dollars en jouant pour 10 équipes en 11 saisons de 1999 à 2009, était coéquipier de James à Cleveland de 2005 à 2008 et a servi d’assistant coach non officiel pour les Lakers de James durant la saison 2022-2023. Il reste libre sous caution en attendant son audience de changement de plaidoyer.