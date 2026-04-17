Dillon Brooks ne cache pas sa satisfaction concernant l’adversaire qui attend les Phoenix Suns ce vendredi en play-in tournament. L’arrière canadien a clairement exprimé son souhait de voir les Golden State Warriors éliminer les Los Angeles Clippers mercredi soir.

Interrogé sur les raisons de cette préférence, Brooks a été direct : « Steph et Draymond. C’est tout. Et Steve Kerr », a-t-il déclaré aux journalistes. Cette déclaration confirme la rivalité persistante entre le joueur et la franchise californienne.

Dillon Brooks says he wanted to face the Warriors in the play-in 👀🍿 (Via @AZSports ) pic.twitter.com/4GexbkxQri — NBACentral (@TheDunkCentral) April 16, 2026

Une rivalité qui remonte aux Grizzlies

L’histoire entre Brooks et les Warriors ne date pas d’hier. Tout a commencé lors des playoffs 2022, quand Brooks évoluait encore avec les Memphis Grizzlies. Il avait été suspendu pour le match 3 des demi-finales de Conférence Ouest après une faute flagrante sur Gary Payton II.

La rivalité s’est intensifiée la saison dernière lors du premier tour opposant les Warriors aux Houston Rockets de Brooks. Golden State avait remporté cette série disputée en sept matchs. Brooks avait alors qualifié Green de « joueur sale », déclarant : « Non, je pense que le joueur sale c’est Draymond ».

Green avait répondu en traitant Brooks de « loser » après que ce dernier ait quitté le terrain sans serrer les mains après la défaite en match 7. « Dillon Brooks a fui le terrain. Donc quand je dis qu’on voit de quoi les gars sont faits, il a fui le terrain. Genre, il n’a serré la main de personne », avait déclaré Green sur son podcast. « C’est ce qu’est Dillon Brooks, vous voyez ce que je veux dire ? On comprend, tu es un loser, mec. »

Arrivé aux Suns en juin 2025 dans un blockbuster trade qui a envoyé Kevin Durant aux Houston Rockets, Brooks réalise sa meilleure saison en carrière avec 20,2 points de moyenne et 43,5% de réussite au tir. Malgré la rivalité, il montre du respect pour Curry : « L’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Contre qui d’autre voulez-vous jouer dans un match d’élimination ? Il l’a prouvé au fil des années, et ils ont été testés au combat de toutes les manières possibles. C’est donc un bon match pour nous. »

L’intensité sera au rendez-vous vendredi soir, avec un enjeu de taille : une victoire signifierait la 8e place en playoffs pour Phoenix, tandis qu’une défaite mettrait fin à leur saison.