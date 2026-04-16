[Vidéo] Le bel hommage de l’ASVEL pour Nando De Colo
Trois mois et demi après son départ de l'ASVEL, Nando De Colo retrouvait le club villeurbannais ce jeudi à l'occasion de la dernière journée de l'EuroLeague. Il a reçu un bel hommage de l'ASVEL et du public de la LDLC Arena.
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Résumé
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Nando De Colo a reçu l’ovation de la LDLC Arena
Crédit photo : Infinity Nine Media / Ilan Allouche
Alors que Nando De Colo va vivre ses derniers feux en EuroLeague à l’occasion des playoffs, l’ASVEL lui a rendu un vibrant hommage ce jeudi à l’occasion de la dernière journée de la saison régulière.
Blessé, mais du déplacement à Décines-Charpieu, le futur retraité a reçu l’ovation de la LDLC Arena, accompagnée d’une poignante vidéo et d’une remise de cadre, qui ont arraché quelques larmes à sa compagne, Vero.
A beautiful tribute to one of the all-timers, from @LDLCASVEL ❤️@NandoDeColo one of a kind pic.twitter.com/IFRT3DUJS1
— EuroLeague (@EuroLeague) April 16, 2026
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
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