Alors que Nando De Colo va vivre ses derniers feux en EuroLeague à l’occasion des playoffs, l’ASVEL lui a rendu un vibrant hommage ce jeudi à l’occasion de la dernière journée de la saison régulière.

Blessé, mais du déplacement à Décines-Charpieu, le futur retraité a reçu l’ovation de la LDLC Arena, accompagnée d’une poignante vidéo et d’une remise de cadre, qui ont arraché quelques larmes à sa compagne, Vero.