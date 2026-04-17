Depuis plusieurs semaines, l’avenir de Mike James alimente les spéculations. Le meneur américain sera agent libre à l’issue de la saison et devrait donc quitter Monaco après cinq ans passés sur la Côte d’Azur.

C’est désormais son propre coéquipier, Jaron Blossomgame, qui a livré les indices les plus précis sur sa prochaine destination. Chima Moneke, ami de Mike James et co-hôte du podcast Amerikanos24, l’a aussi confirmé.

“He’s going to Barcelona,” podcast co-host Chima Moneke said👀 “I think he’s going to go to Barcelona, Milan, or he would listen to offers from Greek teams, but he doesn’t want to go back to Greece” Mike James’ Monaco teammate Jaron Blossomgame added. “Xavi [Pascual] does love… pic.twitter.com/KcAMClXAnO — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_) April 16, 2026

Blossomgame écarte Dubaï et Istanbul, valide Barcelone

Interrogé sur le podcast Amerikanos24, Blossomgame a d’abord balayé l’hypothèse d’un départ vers Dubai Basketball : « 0% maintenant, c’est sûr », en invoquant l’impact de la situation géopolitique au Moyen Orient. Quant à Istanbul, malgré l’attractivité financière des clubs turcs, le message est tout aussi clair :

« Il déteste Istanbul. Je ne dis pas qu’il n’ira pas là-bas, mais il déteste Istanbul. »

C’est le co-animateur du podcast, Chima Moneke lui aussi passé par Monaco qui a mis le premier le nom du FC Barcelone sur la table. Relancé sur cette piste, Blossomgame a confirmé : « Je pense qu’il va aller à Barcelone, Milan, ou qu’il écoutera des offres d’équipes grecques, mais il ne veut pas retourner en Grèce. »

Xavi Pascual, l’atout décisif

Derrière cette piste barcelonaise se dessine une relation forte entre Mike James et l’entraîneur du Barça, Xavi Pascual. Les deux hommes se sont connus au Panathinaïkos, et James ne cache pas l’influence que le technicien espagnol a eue sur son développement. « J’adore Xavi. Il a augmenté mon intelligence de jeu. Je ne sais pas si c’est le meilleur coach, mais c’est sûrement le meilleur tacticien que j’ai eu », avait-il confié au micro d’Euro Insiders.

« Xavi l’adore. On verra », a sobrement conclu Blossomgame, une formule qui dans ce contexte, laisse planner le doute.

Si la piste se concrétise, le Barça devra toutefois faire un choix : Barcelone courtise également ardemment Sylvain Francisco. La maison catalane ne peut accueillir les deux meneurs, et devra choisir pour reformer une doublette dans le sillage de Kevin Punter.

Mike James toujours en quête d’un trophée

Mike James, 35 ans, a rejoint Monaco en 2021. Il a connu plusieurs étapes en Europe avant de s’installer durablement en Principauté, dont deux passages en Grèce, à Kolossos en début de carrière et au Panathinaikos plus tard. Un pays qu’il connait déjà, bien qu’il ne souhaiterait pas y retourner, les géants grecques avec deux des meilleurs effectifs européens auraient pourtant pu offrir à Mike James ce qui lui manque tant : remporté l’EuroLeague. Cette saison en EuroLeague, le meilleur marqueur de l’histoire de la compétition tourne à 16,4 points, 3,4 rebonds et 6,4 passes décisives pour 18,6 d’évaluation par match.

Blossomgame, de son côté, a aussi confirmé qu’il s’agissait également de sa dernière saison à Monaco. Les deux vétérans du club refermeront ensemble un chapitre de quatre ans d’histoire commune sur le Rocher.