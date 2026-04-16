La NBA a annoncé ce jeudi que Luka Dončić et Cade Cunningham étaient désormais éligibles pour les récompenses de fin de saison et les honneurs All-NBA, malgré le fait qu’ils n’aient pas atteint le seuil réglementaire des 65 matchs joués.

Une procédure d’exception qui fait des heureux

Selon les informations révélées par Shams Charania d’ESPN, la NBA et l’Association des joueurs (NBPA) ont statué en faveur des deux stars dans le cadre de la procédure « Extraordinary Circumstance Challenge » (Contestation pour circonstances extraordinaires). Cette règle permet aux joueurs de contester leur inéligibilité lorsque des circonstances particulières les ont empêchés d’atteindre le minimum de 65 matchs requis.

PROFIL JOUEUR Luka DONCIC Poste(s): Meneur Taille: 201 cm Âge: 27 ans (28/02/1999) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 33,6 #1 REB 7,8 #35 PD 8,3 #4

La situation était délicate pour les deux joueurs, qui se trouvaient juste en dessous du seuil imposé par la ligue. Cette règle, mise en place pour encourager la participation régulière des stars, peut parfois pénaliser des joueurs victimes de blessures ou d’autres circonstances indépendantes de leur volonté.

Anthony Edwards débouté

Tous les recours n’ont cependant pas abouti favorablement. L’arrière des Minnesota Timberwolves Anthony Edwards avait également déposé une contestation, mais celle-ci a finalement été rejetée après examen par un arbitre indépendant. Cette décision souligne que la procédure d’exception reste strictement encadrée et que chaque cas est étudié individuellement.

PROFIL JOUEUR Cade CUNNINGHAM Poste(s): Meneur Taille: 198 cm Âge: 24 ans (25/09/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 23,9 #21 REB 5,6 #91 PD 9,9 #2

Cette annonce intervient à un moment crucial de la saison, alors que les discussions autour des récompenses individuelles s’intensifient. Pour Dončić et Cunningham, cette éligibilité retrouvée leur ouvre la porte aux distinctions All-NBA et autres honneurs de fin de saison, à commencer par le titre de MVP, récompensant ainsi leurs performances malgré un nombre de matchs joués inférieur au seuil habituel.

Au-delà des honneurs, cette décision clémente de la NBA pourrait en outre avoir un impact financier non négligeable pour les joueurs précités. Un nombre grandissant de stars ayant à leur contrat des clauses leur permettant d’engranger des bonus en cas notamment de sélection au sein des différentes All-NBA Teams.