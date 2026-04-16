Qu’est-ce qu’une MVP ? Parfois la joueuse avec les meilleures statistiques. Ce n’est clairement pas le cas ici. Sinon, la meilleure marqueuse Stella Johnson ou la n°1 à l’évaluation, Jasmine Bailey, auraient été plus plébiscitées. Plus souvent, la meilleure joueuse de la meilleure équipe. Et c’est exactement ce qu’a été Leïla Lacan…

Ainsi, la Ruthénoise a mené Basket Landes vers une saison historique, ponctuée par une première place historique pour le club. Son leadership et son impact ont été énormes dans cette campagne sans fausse note du club de Mont-de-Marsan, bien au-delà des simples chiffres (11,8 points, 1,9 rebond et 3,7 passes décisives lors de la phase régulière). D’autant plus que la meneuse internationale a su sortir de sa boîte lors des gros matchs, à l’image de ses 26 points en 19 minutes pour démarrer les playoffs à Chartres début avril.

PROFIL JOUEUR Leila LACAN Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 21 ans (02/06/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / La Boulangère Wonderligue PTS 12 #18 REB 1,9 #103 PD 3,6 #17

« C’est une récompense par rapport à la saison écoulée », a-t-elle glissé au micro au Sport en France, avec sa retenue habituelle. « Je pense que la MVP, c’est nous toutes, car on a toutes été régulières. C’est une récompense individuelle au milieu d’un groupe qui a bien tourné. C’est cool. »

Déjà élue MVP de la finale du championnat la saison dernière, championne de France en titre et désormais MVP de LFB, Leïla Lacan aura l’occasion la semaine dernière de boucler sa collection de trophées et de distinctions en France, avec le dernier titre qui lui manque à seulement 21 ans : la Coupe de France, contre Villeneuve-d’Ascq en finale. Tout en visant évidemment ensuite le doublé en championnat.

Ce qui ressemblerait alors à une sortie royale après deux ans à Basket Landes, elle qui arrive en fin de contrat et dont la prolongation semble assez peu improbable, même si elle avait laissé une petite porte ouverte fin mars dans les colonnes de Centre Presse Aveyron. « L’année prochaine, je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas si je serai à Basket Landes ou pas. Je ne serai plus sous contrat. Il faudra voir si je resigne, si je pars ou si je ne fais rien. À voir. Faire une saison 100% américaine ? Il y a une possibilité. Je ne ferai pas ça tout le temps, mais juste une saison. Je pense que je le ferai un jour. »

Le palmarès du trophée de MVP de La Boulangère Wonderligue

MVP unifié :

2026 : Leïla LACAN (Basket Landes)

2025 : Kariata DIABY (Bourges)

2024 – Kennedy BURKE (Villeneuve d’Ascq)

2023 – Kennedy BURKE (Villeneuve d’Ascq)

2022 – Iliana RUPERT (Bourges)

2021 – Alexia CHARTEREAU (Bourges)

2020 – Non attribué

2019 – Helena CIAK (Lattes Montpellier)

2018 – Nayo RAINCOCK-EKUNWE (Nantes Rezé)

MVP Française et étrangère :