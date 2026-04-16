Alors que Leïla Lacan a été désignée MVP du championnat, la meneuse de Basket Landes n’a pas été la seule membre de son club distinguée lors des trophées de La Boulangère Wonderligue.

Julie Barennes,

une femme coach récompensée après 37 ans de disette

Ainsi, Julie Barennes a réparé une anomalie : celle de ne jamais avoir été élue coach de l’année, malgré son mandat assez glorieux à la tête de Basket Landes (double championne de France et double vainqueure de la Coupe de France).

« Je suis contente, c’est toujours une bonne nouvelle », a-t-elle exprimé au micro de Sport en France. « Ça récompense l’ensemble des personnes : mes joueuses, mon club, mes dirigeants. Tout ceux qui ont permis d’avoir des performances sur une saison. C’est une récompense individuelle, mais que je prends de façon collective. »

La technicienne agenaise est la première femme lauréate du trophée de coach de l’année depuis la création de la LFB, en 1998, et la deuxième de l’histoire, 37 ans après Ghislaine Renaud…

Le palmarès du trophée de meilleur coach :

2026 – Julie BARENNES (Basket Landes)

2025 – Olivier LAFARGUE (Bourges)

2024 – Rachid MEZIANE (Villeneuve d’Ascq)

2023 – David GAUTIER (Lyon)

2022 – Olivier LAFARGUE (Bourges)

2021 – Olivier LAFARGUE (Bourges)

2020 – Non décerné

2019 – Valéry DEMORY (Lyon)

2018 – François GOMEZ (Tarbes)

2017 – Romuald YERNAUX (Charleville-Mézières)

2016 – Romuald YERNAUX (Charleville-Mézières)

2015 – Frédéric DUSART (Villeneuve d’Ascq)

2014 – Olivier LAFARGUE (Basket Landes)

2013 – Matthieu CHAUVET (Toulouse)

2012 – Hervé COUDRAY (Mondeville)

2011 – Valéry DEMORY (Lattes Montpellier)

2010 – Bruno BLIER (Arras)

2009 – François GOMEZ (Tarbes)

2008 – Pierre VINCENT (Bourges)

2007 – Pierre VINCENT (Bourges)

2006 – Alain WEISZ (Pays d’Aix)

2005 – Hervé COUDRAY (Mondeville)

2004 – Laurent BUFFARD (Valenciennes)

2003 – Abdou N’DIAYE (Aix-en-Provence)

2002 – Laurent BUFFARD (Valenciennes)

2001 – Olivier HIRSCH (Bourges)

2000 – Abdou N’DIAYE (Aix-en-Provence)

1999 – Francis DANDINE (Bordeaux)

1998 – Vadim KAPRANOV (Bourges)

1997 – Vadim KAPRANOV (Bourges)

1996 – Patrick LAZARE (Strasbourg)

1995 – Jacques VERNEREY (Aix-en-Provence-

1994 – Marc SILVERT (Valenciennes)

1993 – Jean-Pierre SIUTAT (Tarbes)

1992 – Indulis VANAGS (Racing Paris)

1991 – Pierre JOUVENET (Bordeaux)

1990 – Alain JARDEL (Mirande)

1989 – Ghislaine RENAUD (Racing Paris)

1988 – Alain JARDEL (Mirande)

1987 – Alain JARDEL (Mirande)

1986 – Paul BESSON (Stade Clermontois)

Un cinq majeur conservé à 60% depuis 2025

Sans surprise, Basket Landes est également le club le mieux représenté dans le cinq majeur de la saison. Trois joueuses y conservent leur place depuis l’année dernière : Leïla Lacan, forcément, sa coéquipière Murjanatu Musa mais également la MVP déchue, Kariata Diaby, toujours aussi présente avec Bourges.

Enfin, Monique Akoa-Makani et Dominique Malonga sont « remplacées » par deux joueuses à des stades diamétralement opposées dans leur carrière : Nell Angloma, la pépite du BLMA (19 ans), et Jasmine Bailey, la caution expérience de Chartres (36 ans).

Nell Angloma, la consolation

Prétendante légitime au trophée de MVP du championnat, Nell Angloma n’a pas été couronnée, au profit de Leïla Lacan, sa future coéquipière au Connecticut Sun. Mais l’Ébroïcienne (sœur de Dorian Angloma, meneur de l’ALM) n’est pas repartie les mains vides.

Sans aucune surprise, celle qui vient d’être sélectionnée en 12e position de la Draft WNBA a été désignée meilleure jeune du championnat, succédant au phénomène Dominique Malonga. Cinquième meilleure marqueuse du championnat, à 19 ans seulement, l’arrière du BLMA a tourné à 15,5 points à 47%, 5,7 rebonds et 2,5 passes décisives de moyenne.

Le palmarès du trophée de meilleure jeune :