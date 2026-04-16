Nicolas Batum (2,03 m, 37 ans) a-t-il joué son dernier match NBA ? La question, déjà présente ces derniers mois, a pris une autre dimension après l’élimination des Los Angeles Clippers au play-in face aux Golden State Warriors. Laissé sur le banc lors de ce match couperet, l’ailier français de 37 ans a lui-même entretenu le flou sur son avenir, quelques jours plus tôt, dans l’émission Stephen Brunch sur RMC.

Une réflexion bien engagée sur la suite de sa carrière

Après 18 saisons en NBA et près de vingt ans de carrière professionnelle si l’on inclut ses débuts au Mans, Nicolas Batum arrive à un tournant. S’il n’a pas officialisé sa décision, son discours laisse peu de place au doute sur l’approche de la fin.

« On verra, c’est en réflexion. J’ai une dernière année de contrat en team option… cela fait vingt ans que je suis basketteur professionnel. Je n’ai plus de pression, plus rien à prouver. »

Lucide, l’ancien capitaine de l’équipe de France insistait sur son rôle, qu’il soit sur le terrain ou en dehors.

« Maintenant, il s’agit de ce que je peux apporter à mon équipe sur le terrain, et sur le banc si je ne joue pas. J’en profite à fond pour l’instant. »

Dans une saison où son rôle a été plus limité, notamment sur la fin, le Normand était déjà dans une logique de transmission.

PROFIL JOUEUR Nicolas BATUM Poste(s): Ailier / Ailier Fort Taille: 203 cm Âge: 37 ans (14/12/1988) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 4 #453 REB 2,5 #369 PD 0,9 #428

Le record de Tony Parker dans un coin de la tête… sans obsession

Avec 1 204 matchs NBA au compteur, Nicolas Batum n’est plus très loin du record de longévité pour un Français détenu par Tony Parker (1 254 matchs). Une saison supplémentaire pourrait suffire à le dépasser, mais ce n’est clairement pas un moteur.

« Vu ma fin de saison, je ne suis pas sûr de jouer cinquante matchs l’année prochaine (rires). Ce n’est pas quelque chose que j’ai en tête, on verra… »

Une réponse à son image : détachée, presque amusée, loin de toute quête statistique.

Une fin de cycle pour toute une génération ?

L’élimination des Clippers (126-121 face aux Warriors) est venue brutalement mettre fin à leur saison, notamment à cause des 35 points de Stephen Curry côté Golden State. Dans ce contexte, l’absence de Nicolas Batum sur ce match symbolisait aussi son rôle devenu secondaire dans la rotation.

Surtout, elle pourrait marquer le début d’une vague d’adieux côté français. Après l’annonce de la retraite de Nando De Colo à l’issue de la saison, Nicolas Batum pourrait être le prochain monument des Bleus à tourner la page.

Vice-champion olympique en 2021 et 2024, champion d’Europe en 2013, champion de France en 2006 avec Le Mans, Batum laisse derrière lui l’un des palmarès les plus riches du basket français moderne. Sans oublier une carrière NBA longue de près de deux décennies, marquée par sa polyvalence et son intelligence de jeu.

Reste désormais une question : Nicolas Batum choisira-t-il de prolonger l’aventure une saison de plus pour écrire une dernière ligne à son histoire, ou préférera-t-il s’arrêter sur cette impression de devoir accompli ?