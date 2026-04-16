Les Golden State Warriors ont refusé de mourir ! Dos au mur à l’Intuit Dome, les hommes de Steve Kerr ont réalisé un exploit en éliminant les Los Angeles Clippers 126-121 lors de ce match couperet du play-in tournament. Cette victoire leur offre une dernière chance d’accéder aux playoffs en affrontant les Phoenix Suns vendredi pour le droit d’être la 8e tête de série et de défier les champions en titre d’Oklahoma City au premier tour.

Stephen Curry a une fois de plus prouvé sa grandeur dans les moments cruciaux. Le futur Hall of Famer a terminé avec 35 points à 12/23 aux tirs, dont un remarquable 7/12 à 3-points. Limité dans son temps de jeu en raison de sa blessure au genou droit, Curry n’a marqué que 8 points en première mi-temps avant d’exploser avec 27 points après la pause.

Une remontée orchestrée par les vétérans

Menés pendant la majeure partie de la seconde période, les Warriors ont renversé la situation dans un quatrième quart-temps de très haut niveau. Al Horford a été immense en sortie de banc avec 14 points, inscrivant notamment quatre paniers à 3-points consécutifs dans les moments décisifs. Son 3-points à un peu plus de deux minutes de la fin a redonné l’avantage à Golden State.

Draymond Green a livré un récital défensif, particulièrement sur Kawhi Leonard qu’il a muselé dans le money time. Avec 4 interceptions et une intensité de tous les instants, Green a incarné l’âme défensive des Warriors quand chaque possession comptait. Leonard, auteur de 21 points, a largement disparu en fin de match, ne marquant qu’un dunk dans les dernières secondes quand le sort du match était déjà scellé.

Le 3-points de Curry à 50,4 secondes de la fin a donné l’avantage définitif aux Warriors, qui ont su préserver leur avance jusqu’au buzzer final. Kristaps Porzingis (20 points) et Gui Santos (20 points) ont également apporté des contributions précieuses, tandis que Brandin Podziemski a ajouté 17 points à l’effort collectif.

Pour les Clippers, malgré les 23 points de Benedict Mathurin et les 21 points de Darius Garland, la saison s’arrête brutalement. Les Warriors, eux, continuent leur quête de playoffs et tenteront de décrocher leur billet pour affronter le Thunder. Golden State avait remporté trois des quatre confrontations de saison régulière face aux Suns, dont la dernière à Phoenix le 5 février.