Nikola Jokic a accompli l’impensable. Avec ses 18 minutes de jeu face aux Spurs, le pivot des Denver Nuggets a bouclé une saison 2025-2026 historique en devenant le premier joueur de l’histoire NBA à être simultanément meilleur rebondeur et meilleur passeur de la ligue sur un même exercice.

Des moyennes de 27,8 points, 12,9 rebonds et 10,9 passes décisives placent le Serbe dans une catégorie à part. Huitième meilleur scoreur de la saison, Jokic domine totalement les statistiques de rebonds et de passes, réalisant un exploit que même les plus grandes légendes n’avaient jamais accompli.

Un record que personne n’avait réussi avant lui

Ni Russell Westbrook, ni Oscar Robertson, ni même Wilt Chamberlain n’avaient réussi une telle performance. Tous ont marqué l’histoire par leur polyvalence et leurs triple-doubles, mais aucun n’avait réussi à dominer à la fois le rebond et la création sur une saison complète.

Le triple MVP continue ainsi de repousser les limites du basketball, confirmant son impact unique sur les parquets. Capable d’orchestrer le jeu tout en dominant dans la raquette, Jokic signe une série jamais vue dans l’histoire de la NBA.

Cette performance exceptionnelle intervient alors que le public tend parfois à banaliser les exploits de ceux qui excellent depuis plusieurs années. Pourtant, le Serbe n’a jamais semblé aussi fort qu’aujourd’hui, multipliant les records et les performances d’exception.

The first player in NBA HISTORY to lead the league in both RPG and APG. Nikola Jokic is 1 of 1. 🤯 pic.twitter.com/xIo2nnHfJ2 — theScore (@theScore) April 13, 2026

Un dossier MVP encore renforcé

En validant également le seuil des 65 matchs nécessaires, Nikola Jokic reste pleinement éligible aux récompenses de fin de saison. Avec une nouvelle saison en triple-double de moyenne et cet exploit inédit, il renforce considérablement sa candidature pour un quatrième trophée de MVP.

Sa saison en triple-double de moyenne l’année dernière n’avait pas suffi à lui obtenir le trophée individuel le plus convoité. Cette fois, avec ce record historique supplémentaire, toutes les cases semblent cochées pour le pivot des Nuggets. La question reste de savoir si cette domination statistique sans précédent suffira à convaincre les votants ou si sa longévité au sommet jouera contre lui.