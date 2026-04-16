ITW Fabio Milanese, en pleine confirmation à Pau : « L’objectif à long terme, c’est d’aller en EuroLeague »
Fabio Milanese s’impose comme l’une des belles révélations de la saison en Élite 2. Le meneur passé par le centre de formation de Pau revient sur sa progression, la dynamique collective et ses ambitions élevées.
Cette saison en Élite 2, Fabio Milanese compile 10,5 points, 2,6 rebonds et 3,3 passes de moyenne
Crédit photo : Cécile Thomas
Revenu à Pau-Lacq-Orthez cette saison, Fabio Milanese réalise un exercice plein, au point de s’installer comme un élément clé de son équipe. Entre montée en puissance collective, progression individuelle et ambitions affirmées, il dresse un bilan lucide de sa saison et se projette déjà sur la suite.
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