​C’est un mouvement qui pourrait être important pour la suite du Cavigal Nice Basket 06. Selon nos informations, le club azuréen a enregistré l’arrivée de Dessislava « Dessi » Anguelova en tant que coach principale, à partir de la saison prochaine. La franco-bulgare était en charge du centre de formation des Flammes Carolo depuis plusieurs années, et a réussi dans sa mission. Elle est en effet une des coachs les plus victorieuses dans les catégories jeunes.

En s’attachant les services de cette technicienne, Nice (qui a terminé 11e de LF2 et ne s’est donc pas qualifié pour les playoffs cette saison) affiche clairement ses ambitions : retrouver l’élite à moyen terme et structurer son identité de jeu autour d’une expertise reconnue. Le club a notamment vu passer un certain… Rachid Méziane sur son banc, de 2012 à 2017, ou Julie Barennes mais en tant que joueuse, de 2004 à 2007.

​Fin d’un cycle doré aux Flammes Carolo, nouveau projet pour le Cavigal

​Pendant plusieurs saisons, Dessislava Anguelova a été la pierre angulaire de la formation aux Flammes Carolo. Responsable du centre de formation de Charleville-Mézières depuis 2022, elle a transformé la structure ardennaise en une véritable machine à polir les talents. Sous sa houlette, les jeunes Flammes ont franchi des paliers historiques, en allant jusqu’en finale de la Coupe de France U18, le 25 avril prochain à Bercy. Une compétition qu’elle a déjà remporté trois fois avec Mondeville avant, avec qui elle avait par exemple lancé Aminata Gueye. Son départ marque la fin d’une ère pour les Flammes, qui est devenue une des meilleures académies du pays.

En choisissant Nice, Anguelova relève un défi de taille. Le club, qui a connu la LFB avant de stabiliser sa situation en LF2, cherche aujourd’hui un second souffle. Sa capacité à faire le pont entre la formation et le monde professionnel est l’atout majeur de sa signature. Dans une division aussi dense que la LF2, où la jeunesse et l’intensité physique font souvent la différence, son expertise dans le développement individuel des joueuses pourrait permettre à Nice de franchir un cap.

En allant chercher une coach courtisée, le Cavigal envoie un message à la concurrence. Pour Anguelova, ce poste de « head coach » en LF2 représente une opportunité idéale de prouver que ses méthodes, si efficaces avec les jeunes, sont tout aussi redoutables pour diriger une équipe visant la montée.