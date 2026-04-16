Basket Landes quitte déjà le Final Six d’EuroLeague féminine. Battues à Saragosse (69-53) ce mercredi 15 avril, les Landaises ont vu leur aventure européenne s’arrêter dès leur entrée en lice. Mais au-delà du terrain, c’est la réaction très forte de la présidente Audrey Lacroix sur l’ambiance dans la salle qui a retenu l’attention.

Une élimination logique face à Saragosse

Dans un Pabellón Príncipe Felipe acquis à la cause locale, Basket Landes a rapidement été mis sous pression. Pourtant, le début de match laissait entrevoir une possible résistance, avec un court avantage en début de rencontre (15-14).

Mais le tournant est intervenu dès le premier quart-temps, après le choc entre Sixtine Macquet et Carla Leite. La sortie de la meneuse française de Saragosse a électrisé la salle et galvanisé les Espagnoles, qui ont progressivement pris le dessus.

En difficulté offensivement (34 % à la pause), les Landaises n’ont jamais réellement trouvé la solution face à une équipe espagnole plus efficace, portée notamment par Aminata Gueye. Résultat : une défaite nette (69-53) et une élimination dès les quarts.

“Un public minable, indigne” : la colère d’Audrey Lacroix

C’est à la mi-temps que la tension est montée d’un cran. Au micro de France 3 Aquitaine, Audrey Lacroix n’a pas mâché ses mots pour dénoncer l’attitude du public local.

« Franchement c’est un public minable, indigne, contraire aux valeurs du sport. C’est lamentable que la FIBA organise des matches ici. Pendant toute une mi-temps, on se prend des huées et des doigts d’honneurs, même nous les dirigeants. »

🏀 #EuroLeagueWomen | 🗣️ « Un public minable, indigne » La présidente de Basket Landes, Audrey Lacroix, a vivement dénoncé l'attitude des supporters de Saragosse hier soir, à la mi-temps du quart de finale d'Euroligue opposant les deux équipes. pic.twitter.com/guO4Mv8Oi8 — francetvsport (@francetvsport) April 16, 2026

Une prise de parole rare et particulièrement directe, qui traduit le climat très hostile vécu par la délégation landaise à Saragosse. L’ambiance est restée tendue tout au long de la rencontre, avec des invectives jusqu’au buzzer final.

Une marche encore trop haute pour Basket Landes

Malgré la déception, le staff landais a tenté de relativiser après la rencontre. L’écart n’est pas uniquement lié au contexte, mais aussi au niveau affiché par Saragosse.

« Saragosse mérite de gagner. On a essayé du mieux possible mais ce n’était pas suffisant. Les filles doivent être fières », a réagi Julie Barennes dans Sud-Ouest.

Même constat pour Murjanatu Musa (1,88 m, 25 ans) : « On a fait ce qu’on a pu… On ne pouvait pas plus. »

Face à une équipe calibrée pour le très haut niveau européen et portée par son public, Basket Landes a atteint ses limites. Cette élimination n’enlève toutefois rien au parcours des Landaises, qui ont une nouvelle fois porté haut les couleurs du basket français en EuroLeague féminine.