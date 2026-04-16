Les Los Angeles Lakers entament leurs playoffs 2026 dans une situation délicate. Privés de leurs deux stars Luka Dončić et Austin Reaves, blessés depuis le 2 avril contre Oklahoma City, ils affrontent les Houston Rockets avec LeBron James comme unique leader offensif. Une série qui s’annonce comme un duel entre deux légendes : James et Kevin Durant.

Un calendrier favorable pour le retour des blessés

La NBA a dévoilé un calendrier particulièrement étalé pour cette série du premier tour. Le Game 1 aura lieu samedi 18 avril à la Crypto.com Arena, suivi du Game 2 le mardi 21 avril. Les équipes bénéficieront ensuite de deux jours de repos entre les matchs 2 et 3, avant de se retrouver à Houston les 24 et 26 avril.

Cette programmation offre un espoir aux Lakers. Dončić, victime d’une élongation de grade 2 aux ischio-jambiers, a voyagé en Espagne pour recevoir des injections spécialisées et devrait revenir vendredi. Reaves, touché à l’oblique gauche, était présent à l’entraînement mardi et a participé à des séances de tirs. « Ils sont absents pour une durée indéterminée. Je n’aurai pas de mise à jour pour vous cette semaine », a déclaré l’entraîneur JJ Redick.

Un éventuel Game 5 se déroulerait le 29 avril, soit quatre semaines après leurs blessures, correspondant à la fourchette de guérison habituelle pour ce type de lésions.

Le défi colossal de LeBron James à 41 ans

À 41 ans, LeBron James doit retrouver son rôle de leader absolu. Cette saison, il tournait à 29,1 points, 7,1 rebonds et 10,4 passes décisives pour 36 minutes de jeu sans Dončić et Reaves sur le terrain. « Je pense vraiment que nous avons d’autres options que de simplement lui donner le ballon et de le laisser affronter une défense placée à chaque possession », assure Redick.

Face à lui, Kevin Durant (37 ans) arrive en forme après avoir mené Houston à huit victoires consécutives en fin de saison régulière. Les deux superstars se sont affrontées trois fois en Finales NBA : James l’avait emporté en 2012 avec Miami, Durant avait pris sa revanche en 2017 et 2018 avec Golden State.

Les Lakers ont remporté leur série de saison régulière 2-1, notamment grâce aux 76 points combinés de Dončić lors des deux dernières rencontres en mars. Mais sans leurs créateurs principaux, l’équipe californienne part largement défavorisée. Redick a identifié deux clés pour l’emporter : « Protéger le ballon et assurer les écrans de retard, c’est là que se jouera la série. Si nous ne prenons pas soin de la balle et qu’on ne bloque pas au rebond, on ne gagnera pas la série. »

Houston a dominé le rebond 130-91 sur leurs trois confrontations et possède une défense classée sixième de la ligue. Pour les Lakers, cette série représente un test ultime : peuvent-ils prolonger leur saison suffisamment longtemps pour récupérer leurs stars blessées ?